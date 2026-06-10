Eredità insanguinata: “Ancora nessuna risposta, né smentita, sui fatti. Dove sono finiti i soldi e perché nessuna opera sociale”? Pubblichiamo

Riceviamo dal collega Angelo Di Natale in risposta al vescovo emerito di Noto, Mons. Staglianò

Prendo atto con piacere dei nuovi toni e del contenuto di quest’ultima nota di Staglianò, nonché del tentativo di spiegare, dal suo punto di vista, il proprio operato.

Toni, contenuto e tentativo che fin dall’inizio non gli erano preclusi, quando invece si è prodotto: 1) tramite lettera del suo legale, in un atto minaccioso di intimidazione e intolleranza radicale e preconcetta verso la funzione dell’informazione la quale – pubblica, ampia e aperta – è l’unico viatico alla verità; tramite il suo scritto (una replica, non una rettifica, che per libera scelta ho tempestivamente e integralmente pubblicato) in un attacco, alla libera stampa, grondante bilioso livore e privo di ogni risposta, né smentita, sui fatti.

Bene, usciti da quella fase, apprezzo quest’ultima puntualizzazione e, senza nulla togliere al valore degli atti compiuti (lettere, decreti dispositivi, decreti istitutivi della commissione d’indagine, ecc…) osservo quanto segue.

1 – Se un decreto, esecutivo, non viene eseguito, è ovvio che sia solo carta: inutile, inefficace, improduttiva; analoga, in senso figurato, a ‘carta straccia’. Perciò sarebbe bastato che, con onestà, Staglianò avesse cercato fin da subito di confrontarsi con questo fatto e spiegare perché atti giuridici – e, nella sfera interna della ‘Santa Sede’, istituzionali – come i decreti vescovili (certamente il secondo, il primo vara una commissione) siano ancora oggi lettera morta: dieci anni e mezzo, e oltre nove anni, dopo la rispettiva emanazione. Senza dire che quando compie il primo dei due atti, peraltro di mera indagine, Staglianò è vescovo da quasi sette anni.

Peraltro proprio lui ha – correttamente – spiegato che il vescovo è autorità nettamente sovraordinata e superiore rispetto ad un parroco: quindi, ancora una volta, perché in così tanto tempo, 14 anni, soggiace o soccombe alle pratiche che lui contesta, lasciando inattuati i propri atti?

Staglianò ancora oggi non sa dire dove siano i soldi ma, almeno, ci dice dove non siano o dove – nei 14 anni di suo episcopato – non siano mai stati. Bene, è un piccolo passo avanti. Ma dobbiamo fermarci qui? Cosa impedisce la verità, tutta?

2 – Se Staglianò anziché attaccare la libera stampa che riferisce fatti veri e pone domande si fosse concentrato sulle responsabilità della più che discutibile gestione di quei soldi – magari spiegando perché in 14 anni non lo abbia saputo impedire: degli altri 10 complessivamente rispondono tre vescovi – magari avrebbe dato subito un contributo utile alla comunità, ecclesiale e civica, indignata e frastornata dinanzi ad una vicenda gravissima, in atto da quasi un quarto di secolo, di opacità, malagestio, distrazione, appropriazione indebita, malversazione di fondi, incamerati dalla Chiesa Madre di Avola e intrinsecamente vincolati, nella misura del 100%, alla realizzazione di opere sociali. Con il suo attacco ha finito invece per oscurare il fatto principale: dove sono i soldi? Chi li ha maneggiati e fatti sparire? (Che siano spariti non c’è dubbio alcuno, se nessuno riesce a dire dove siano o dove siano stati spesi).

3 – Tutt’altra cosa – secondaria e irrilevante nel primo piano di questo scandalo – è il dibattito sul dove realizzare tali opere.

In proposito rimane intatto il mistero della lontananza quale espediente di lavacro purificatore dell’eredità insanguinata. Si potrebbe obiettare che proprio la vicinanza avrebbe potuto consentire piena trasparenza e verifica pubblica della realizzazione delle opere sociali, mentre la sola catarsi della lontananza (“occhio che non vede …”) sarebbe quella della dimenticanza, facile e veloce, con sicuro pregiudizio del controllo sociale della comunità, a vantaggio di furboni e approfittatori che, come l’uso dei soldi descritto da Staglianò rivela, sicuramente non mancano nel clero.

Ma su questo tema – le opere sociali ‘il più lontano possibile’ – siamo solo nel campo delle opinioni e tutte sono legittime. I fatti invece, tutti quelli ricostruiti già nel primo articolo, sono macigni che nessuno ha smentito, né può farlo.

Perciò credo sia utile rileggere l’articolo del 27 maggio scorso, in tutte le sue parti, comprese quelle su cui nè Staglianò nè altri, almeno finora, abbiano avuto nulla da ridire.

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