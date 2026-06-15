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Attualità | Modica

Avis Modica. “Donare per vivere: prospettive e responsabilità. Se ne parlerà sabato all’Atrio comunale

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Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 15 giugno 2026 – Ogni giorno, nel nostro territorio, qualcuno ha bisogno di una trasfusione, di un trapianto, di una sacca di sangue. E ogni giorno, grazie a chi ha scelto di donare, quella persona riceve una risposta. Donare non è un gesto eroico: è una scelta normale, concreta, che ognuno di noi può fare. Ma per scegliere, occorre conoscere.

È da questa convinzione che nasce “Donare per Vivere: Prospettive e Responsabilità”, il convegno pubblico promosso da Avis Modica e Avis Provinciale Ragusa, insieme alle associazioni ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma) e ATCOM (Associazione Nazionale Trapiantati di Cuore Odv Ets). L’appuntamento è per sabato 20 giugno alle ore 18.00, presso l’Atrio Comunale di Piazza Principe di Napoli a Modica.

I saluti istituzionali saranno portati da Maria Monisteri Caschetto, Sindaco di Modica, da Giuseppe Drago, Direttore Generale ASP Ragusa, da Daniela Mercante, Dirigente dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale Ragusa, da Maria Rita Schembari, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, da Salvatore Poidomani, Presidente Avis Provinciale Ragusa e da Luca Hanna, Presidente Avis Modica.

Gli interventi tecnico-scientifici saranno a cura di Anna Maria Fantauzzi, antropologa ed etnopsicologa, docente all’Università di Torino e Presidente di Prati-care ODV, della Dott.ssa Francesca Corsaro, coordinatrice locale dell’ASP di Ragusa per i trapianti e di Francesco Bennardello, Direttore dell’U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell’ASP di Ragusa. Spazio sarà dedicato anche alle testimonianze dirette dei soci e volontari delle associazioni ADMO, AIDO, AIL e ATCOM per dar voce all’esperienza concreta di chi ogni giorno sceglie di donare.

I lavori saranno moderati da Letizia Frasca, psicoterapeuta e componente del direttivo Avis Modica.

© Riproduzione riservata

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3 commenti su “Avis Modica. “Donare per vivere: prospettive e responsabilità. Se ne parlerà sabato all’Atrio comunale”

  2. @ANNA

    ANNA se non fosse per queste associazioni che hanno fatto ricerca i malati oncologici morirebbero prima e con dolori atroci.

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  3. Tonino Spinello

    “Donare per vivere”,
    Durante la vita terrena, ti spingono a donare, che sia sangue, organi, soldi o lasciti. Siccome questo non basta più, durante la tua vita, cercano di grattare e sgraffignare quanto in tuo possesso con tanti cavilli, regole, emendamenti e leggi. Ti mettono al limite della sopravvivenza e oggi nel momento di esalare l’ultimo respiro ti tolgono pure gli organi. Tanto a te non servono più e diventano pure un buon pasto per vermi e scarafaggi. Ma la cosa spettacolare è che ti fanno vedere la cosa come un gesto eroico con tanta umanità verso il prossimo. La stessa umanità che la scienzah e gli scienziati usano curando la tua salute nonostante le kill list d’attesa. Magicamente quando si tratta di donazioni, obblighi o peggio speculazioni sanitarie, come gli organi (nuovo business) tutto diventa limpido e cristallino senza le burocrazie che deve subire l’utente solo per una visita medica.
    Ora l’Avis da vampiri si trasformeranno in mummificatori di cadaveri per il bene della collettività, solo che in questo caso dev’essere il paziente a donare gratis quando per tutta la vita lo avete spogliato per far fronte alle spese mediche da voi “umanamente e deontologicamente prestate.
    Perchè non avete pensato a un risarcimento per chi vuole donare gli organi atteso che esistono già i listini prezzo per ogni pezzo di ricambio?

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