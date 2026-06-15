Avis Modica. “Donare per vivere: prospettive e responsabilità. Se ne parlerà sabato all’Atrio comunale

Modica, 15 giugno 2026 – Ogni giorno, nel nostro territorio, qualcuno ha bisogno di una trasfusione, di un trapianto, di una sacca di sangue. E ogni giorno, grazie a chi ha scelto di donare, quella persona riceve una risposta. Donare non è un gesto eroico: è una scelta normale, concreta, che ognuno di noi può fare. Ma per scegliere, occorre conoscere.

È da questa convinzione che nasce “Donare per Vivere: Prospettive e Responsabilità”, il convegno pubblico promosso da Avis Modica e Avis Provinciale Ragusa, insieme alle associazioni ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma) e ATCOM (Associazione Nazionale Trapiantati di Cuore Odv Ets). L’appuntamento è per sabato 20 giugno alle ore 18.00, presso l’Atrio Comunale di Piazza Principe di Napoli a Modica.

I saluti istituzionali saranno portati da Maria Monisteri Caschetto, Sindaco di Modica, da Giuseppe Drago, Direttore Generale ASP Ragusa, da Daniela Mercante, Dirigente dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale Ragusa, da Maria Rita Schembari, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, da Salvatore Poidomani, Presidente Avis Provinciale Ragusa e da Luca Hanna, Presidente Avis Modica.

Gli interventi tecnico-scientifici saranno a cura di Anna Maria Fantauzzi, antropologa ed etnopsicologa, docente all’Università di Torino e Presidente di Prati-care ODV, della Dott.ssa Francesca Corsaro, coordinatrice locale dell’ASP di Ragusa per i trapianti e di Francesco Bennardello, Direttore dell’U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell’ASP di Ragusa. Spazio sarà dedicato anche alle testimonianze dirette dei soci e volontari delle associazioni ADMO, AIDO, AIL e ATCOM per dar voce all’esperienza concreta di chi ogni giorno sceglie di donare.

I lavori saranno moderati da Letizia Frasca, psicoterapeuta e componente del direttivo Avis Modica.

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