Moletto Marina di Modica. Al via il ripristino

Marina di Modica, 15 Giugno 2026 – Arrivano segnali per il ripristino del moletto di Marina di Modica, danneggiato dalle violente mareggiate provocate dal ciclone Harry: basole divelte, ringhiere finite in mare, impianti compromessi e detriti accumulati nello specchio d’acqua antistante. Una situazione che aveva portato alla chiusura dell’area per motivi di sicurezza.

“Grazie agli interventi avviati dal Comune di Modica, circa il 75% della struttura è stato già recuperato e messo in sicurezza – dichiara Marcello Sarta, portavoce del gruppo Sei di Marina di Modica se/ . Parallelamente continuano le operazioni di bonifica in mare per rimuovere materiali e parti metalliche trascinate dalle mareggiate”.

L’ultimo tratto del moletto, quello maggiormente danneggiato, resta ancora interdetto, ma potrebbe essere completato nelle prossime settimane. “Lo conferma l’assessore alle Manutenzioni, Piero Armenia, che sottolinea il massimo impegno dell’Amministrazione nonostante le difficoltà economiche legate al dissesto finanziario dell’Ente”.

Un risultato importante per residenti, turisti e operatori del territorio. Il moletto non è soltanto una struttura sul mare, ma un luogo identitario, uno dei punti più amati della frazione, simbolo di passeggiate, incontri e tramonti mozzafiato.

Se il cronoprogramma verrà rispettato, presto potrebbero essere revocate anche le interdizioni ancora in vigore, restituendo ai cittadini uno degli scorci più suggestivi della costa modicana.

Marina di Modica guarda avanti, lasciandosi alle spalle le ferite del ciclone e preparandosi ad accogliere l’estate con rinnovata fiducia.

foto Sei di Marina di Modica se

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