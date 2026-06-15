Marina di Modica, 15 Giugno 2026 – Arrivano segnali per il ripristino del moletto di Marina di Modica, danneggiato dalle violente mareggiate provocate dal ciclone Harry: basole divelte, ringhiere finite in mare, impianti compromessi e detriti accumulati nello specchio d’acqua antistante. Una situazione che aveva portato alla chiusura dell’area per motivi di sicurezza.
“Grazie agli interventi avviati dal Comune di Modica, circa il 75% della struttura è stato già recuperato e messo in sicurezza – dichiara Marcello Sarta, portavoce del gruppo Sei di Marina di Modica se/ . Parallelamente continuano le operazioni di bonifica in mare per rimuovere materiali e parti metalliche trascinate dalle mareggiate”.
L’ultimo tratto del moletto, quello maggiormente danneggiato, resta ancora interdetto, ma potrebbe essere completato nelle prossime settimane. “Lo conferma l’assessore alle Manutenzioni, Piero Armenia, che sottolinea il massimo impegno dell’Amministrazione nonostante le difficoltà economiche legate al dissesto finanziario dell’Ente”.
Un risultato importante per residenti, turisti e operatori del territorio. Il moletto non è soltanto una struttura sul mare, ma un luogo identitario, uno dei punti più amati della frazione, simbolo di passeggiate, incontri e tramonti mozzafiato.
Se il cronoprogramma verrà rispettato, presto potrebbero essere revocate anche le interdizioni ancora in vigore, restituendo ai cittadini uno degli scorci più suggestivi della costa modicana.
Marina di Modica guarda avanti, lasciandosi alle spalle le ferite del ciclone e preparandosi ad accogliere l’estate con rinnovata fiducia.
foto Sei di Marina di Modica se
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3 commenti su “Moletto Marina di Modica. Al via il ripristino”
Speriamo che badino alla sicurezza ed alla dignità dell’opera, anziché spendere soldi nei soliti “costosi” fronzoli che il mare si riporterà puntualmente via. Piuttosto, tolgano quelle ringhiere in acciaio inox: fanno talmente pena che做sarebbe meglio venderle al mercato del ferrovecchio o riciclarle come arredo per macellerie.
è bandiera blu sbiadita strappata, ricordiamolo
I massi sul lato sinistro del moletto vanno rimossi e riposizionati secondo i criteri dell’idrodinamica e della dinamica del moto ondoso. Altrimenti, come è già successo decine di volte, il mare continuerà a scagliarli con forza contro la struttura, sfasciando tutto. Lo abbiamo già visto: non buttate altri soldi pubblici. Fatevi aiutare da un professionista, per favore. Modica non può più permettersi tutte queste costose approssimazioni.