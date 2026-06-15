Porto di Pozzallo da record: è il secondo più efficiente d’Italia

POZZALLO, 15 Giugno 2026 – Il porto di Pozzallo conquista un risultato storico e si posiziona come il secondo scalo più efficiente d’Italia, occupando la 199ª posizione a livello globale nella nuova edizione del Container Port Performance Index 2025.

Il prestigioso indice, sviluppato dalla Banca Mondiale insieme a S&P Global Market Intelligence, valuta le performance dei porti container di tutto il mondo misurando il tempo totale di permanenza delle navi in porto. Questa classifica evidenzia un quadro nazionale a due velocità, dove i piccoli e medi scali superano nettamente i grandi colossi storici della logistica italiana.

A guidare la graduatoria italiana è il porto di Savona-Vado, che si piazza al 51° posto mondiale. Subito dopo, staccando tutti gli altri concorrenti nazionali, emerge la realtà tutta iblea di Pozzallo. Il secondo posto in Italia rappresenta un riconoscimento straordinario per lo scalo ibleo, soprattutto se confrontato con il pesante arretramento dei principali hub industriali del Paese. Grandi porti tradizionali come Trieste, La Spezia e Genova sono infatti scivolati sul fondo della classifica globale, posizionandosi rispettivamente al 382°, 386° e 392° posto.

Il successo di Pozzallo risiede principalmente nella sua capacità di ottimizzare i tempi operativi delle navi, riducendo al minimo le attese improduttive all’ancoraggio e garantendo una gestione fluida delle operazioni di banchina. Mentre i grandi porti del Nord Italia hanno sofferto la saturazione delle aree di stoccaggio e le rigidità strutturali, lo scalo siciliano ha saputo valorizzare la propria flessibilità organizzativa. Questa agilità amministrativa e logistica ha permesso di azzerare i colli di bottiglia e di garantire un cambio rapido e prevedibile per i vettori marittimi.

L’exploit della struttura siciliana assume un valore ancora più rilevante se inserito nel complesso scenario internazionale. Il report della Banca Mondiale evidenzia, infatti, che l’efficienza dei porti mondiali ha subito un lieve peggioramento a causa delle tensioni geopolitiche, prime fra tutte la crisi nel Mar Rosso che ha costretto molte navi a circumnavigare l’Africa. Le conseguenti alterazioni delle rotte e l’arrivo disordinato delle imbarcazioni hanno messo a dura prova anche i sistemi portuali più avanzati. In questo contesto di forte stress per le catene di approvvigionamento globali, la resilienza e l’affidabilità dimostrate da Pozzallo proiettano lo scalo in una dimensione di primo piano per il futuro dei traffici commerciali nel Mediterraneo.

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