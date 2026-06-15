L’incanto della natura torna a casa: a Scicli si apre “Il Giardino Segreto” di Luisa Drago Scivoletto

SCICLI, 15 Giugno 2026 – Le stanze barocche di Palazzo Bonelli-Patanè, nel cuore pulsante di via Mormino Penna a Scicli, si sono tinte dei colori vibranti e intensi della natura. È stata inaugurata la mostra “Il Giardino Segreto”, l’atteso debutto espositivo nella propria città natale per l’artista Luisa Drago Scivoletto, un nome già ampiamente noto e apprezzato nel panorama artistico del Nord Italia.

L’evento, che ha subito richiamato un folto pubblico di residenti e visitatori sin dalle primissime ore di apertura, rappresenta un vero e proprio omaggio alla bellezza florea e paesaggistica. Al taglio del nastro, presentato dal giornalista Marco Scavino, hanno preso parte le massime autorità cittadine, a testimonianza del forte valore culturale dell’iniziativa.

Il Sindaco di Scicli, Mario Marino, ha voluto esprimere la propria gratitudine all’artista: “Ringraziamo Luisa Drago Scivoletto per la forte sensibilità mostrata nei confronti della nostra città”. Un sentimento di profondo attaccamento al territorio ribadito anche dalla Presidente del Consiglio Comunale, Desiré Ficili, che ha definito l’esposizione come “una mostra che esalta l’amore per la nostra terra”.

Al centro del percorso espositivo ci sono loro: i fiori, colti nelle loro infinite sfumature e interpretati dalla Drago Scivoletto come metafore di vita, luce e memoria. La pittrice, visibilmente emozionata durante la cerimonia, ha spiegato il significato intimo di questo ritorno: “Sono contenta. Si tratta di un evento volto a celebrare il profondo legame con la mia città d’origine e in particolare con la mia Cava d’Aliga, luogo in cui ho deciso di tornare a vivere dopo decenni in Nord Italia”.

La mostra, che propone gli ultimi e più maturi lavori di una pittrice capace di farsi straordinaria narratrice del mondo naturale, è visitabile gratuitamente all’interno del prestigioso palazzo nobiliare. Un’occasione imperdibile per farsi rapire dall’intensità di un “giardino” che, da segreto, si fa oggi patrimonio e dono per tutta la comunità di Scicli.

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