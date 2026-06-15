Prezzo del petrolio, le previsioni: cosa aspettarsi dopo il balzo oltre i 96 dollari

Dopo il balzo dell’8 giugno 2026, che ha portato il Brent oltre i 96 dollari al barile e il WTI sopra i 93, la domanda che si pongono gli operatori è una sola: dove andrà il prezzo del petrolio nelle prossime settimane? Le previsioni restano incerte, perché tutto dipende dall’evoluzione della crisi mediorientale, diventata ormai il principale fattore in grado di muovere le quotazioni.

Lo scenario attuale

Il rialzo è stato innescato dagli attacchi israeliani sull’area di Beirut, i primi dopo l’annuncio di un piano di tregua statunitense per il Libano, e dalle esplosioni segnalate in alcune città iraniane. Eventi che hanno riacceso i timori di un allargamento del conflitto e spinto gli operatori a coprirsi contro il rischio di forniture più scarse.

Il nodo resta lo Stretto di Hormuz, da cui passa gran parte del greggio mondiale e dove le restrizioni iraniane alla navigazione sono attive da mesi. È questo il punto di riferimento attorno a cui ruotano tutte le previsioni: la sua eventuale riapertura, o al contrario un suo blocco prolungato, determinerebbe la direzione dei prezzi nei mesi a venire.

Cosa dicono gli analisti

Sul fronte delle previsioni, gli analisti invitano alla prudenza: le reazioni iniziali alle notizie geopolitiche tendono spesso a esagerare il movimento, salvo poi correggersi parzialmente quando il quadro si chiarisce. Chi segue le prezzo petrolio previsioni sa che molto dipenderà dalla riapertura o meno del corridoio di Hormuz e dall’evoluzione dei rapporti tra Stati Uniti, Iran e Libano. In assenza di una de-escalation, il premio di rischio è destinato a restare elevato.

Le proiezioni restano quindi caute e legate più agli sviluppi diplomatici che ai fondamentali economici. È uno scenario in cui qualsiasi previsione va letta come ipotesi condizionata, soggetta a rapidi cambiamenti in base alle notizie provenienti dall’area mediorientale.

Il fattore OPEC+

L’OPEC+ ha aumentato la produzione per la quarta volta in quattro mesi, ma l’effetto sui prezzi è stato nullo, perché molti membri non riescono a rispettare le quote. Questo significa che, sul piano dell’offerta reale, non ci si può attendere un rapido raffreddamento dei listini, almeno finché persisteranno le tensioni geopolitiche e le difficoltà produttive di diversi Paesi del cartello.

Lo scollamento tra le quote dichiarate e la produzione effettiva è un elemento centrale anche per le previsioni: un aumento solo nominale dell’offerta non basta a bilanciare la spinta al rialzo della geopolitica, e questo riduce le probabilità di un calo significativo dei prezzi nel breve periodo.

Cosa monitorare

Il barile segna oggi un rialzo di circa il 45% su base annua, ma un mese prima superava i 107 dollari. Per le previsioni, il punto da osservare resta sempre lo stesso: ogni sviluppo diplomatico su Libano e Iran si rifletterà direttamente sulle quotazioni, in un mercato dove la volatilità è ormai strutturale.

In sintesi, fare previsioni sul prezzo del petrolio significa oggi soprattutto leggere l’evoluzione geopolitica. Gli analisti continuano a monitorare lo Stretto di Hormuz, i rapporti tra le potenze coinvolte e la capacità reale dell’OPEC+ di incidere sull’offerta. Per chi segue le materie prime, comprendere questi fattori è la chiave per interpretare i possibili scenari futuri.

Gli scenari possibili

Provando a delineare gli scenari, gli analisti distinguono tra un’ipotesi di distensione e una di prolungamento delle tensioni. Nel primo caso, una tregua effettiva e la riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbero riportare gradualmente i prezzi verso livelli più contenuti, riducendo il premio di rischio che oggi pesa sulle quotazioni. Nel secondo, il protrarsi del conflitto manterrebbe il greggio su valori elevati, con possibili nuove fiammate in caso di ulteriori escalation.

In entrambi i casi, la volatilità resterà probabilmente elevata. Le previsioni sul prezzo del petrolio, del resto, sono per loro natura soggette a un margine di incertezza ampio, proprio perché legate a variabili geopolitiche difficili da anticipare. Per questo gli analisti invitano a considerare le proiezioni come scenari condizionati, da aggiornare costantemente in base agli eventi.

L’importanza di restare informati

In un contesto così dinamico, seguire l’evoluzione delle notizie e comprendere i meccanismi che muovono il mercato è essenziale per interpretare le previsioni. Il prezzo del petrolio continua a riflettere, più di qualsiasi altro indicatore, lo stato delle tensioni internazionali, e la capacità di leggere correttamente il quadro geopolitico è oggi la vera chiave per orientarsi tra le diverse proiezioni.

Conviene infine ricordare che le previsioni sul petrolio, per quanto basate su analisi accurate, restano soggette a un margine di errore significativo proprio per la natura imprevedibile dei fattori geopolitici. La storia recente è ricca di esempi in cui eventi inattesi hanno ribaltato in poche settimane gli scenari prevalenti. Per questo gli analisti raccomandano di considerare sempre più ipotesi e di aggiornare le proprie valutazioni man mano che il quadro evolve.

Per chi desidera approfondire, il consiglio è di confrontare con regolarità fonti e analisi diverse, evitando di affidarsi a una sola previsione. Solo una lettura d’insieme, accompagnata dalla comprensione dei fattori geopolitici ed economici in gioco, permette di interpretare con equilibrio le prospettive del prezzo del petrolio nei mesi a venire.

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