Star Trail sul Carrubo

Un antico carrubo veglia silenzioso sulla campagna iblea, radicato alla terra da generazioni, mentre sopra di lui le stelle si trasformano in eleganti scie luminose che attraversano la notte, raccontando il movimento incessante del nostro pianeta. (Star Trail è una tecnica di fotografia notturna che immortala la rotazione terrestre registrando le scie luminose delle stelle. Si ottiene scattando una serie di foto in sequenza (es. 50-100 scatti da 30 secondi) e unendole in post-produzione tramite software specifici).
Sony ILCE-7M3 + Sony 20mm 285x25s f/4 ISO 500
Filippo Galati