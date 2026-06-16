Comiso, lieto fine per Giuseppe Dierna: ritrovato nelle campagne di contrada Canicarao

COMISO, 16 Giugno 2026 – Si sono concluse nel migliore dei modi le ore di grande apprensione per la comunità di Comiso. Giuseppe Dierna, il pensionato di 71 anni scomparso domenica scorsa, è stato finalmente ritrovato.

L’uomo era svanito nel nulla intorno alle 20:30 di domenica, mentre partecipava ai festeggiamenti e alla tradizionale processione del Sacro Cuore di Gesù. La sua scomparsa aveva subito attivato una massiccia macchina dei soccorsi, alimentata dal forte timore dei familiari: il settantunenne, stimato e benvoluto da tutto il quartiere, soffre infatti di difficoltà cognitive che ne compromettono l’orientamento e di un deficit uditivo, fattori che gli avrebbero impedito di fare rientro a casa da solo.

Dopo ore di ricerche incessanti coordinate dalle Forze dell’Ordine e sostenute dal tam-tam solidale dei concittadini, la svolta è arrivata nelle scorse ore. Giuseppe è stato individuato nelle campagne di Comiso, precisamente in contrada Canicarao.

L’anziano, che al momento del ritrovamento indossava ancora la polo bianca con cui era stato visto l’ultima volta, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso e per valutare le sue condizioni fisiche dopo il tempo trascorso all’aperto.

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