  • 17 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 17 Giugno 2026 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano

Comiso, lieto fine per Giuseppe Dierna: ritrovato nelle campagne di contrada Canicarao

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 16 Giugno 2026 – Si sono concluse nel migliore dei modi le ore di grande apprensione per la comunità di Comiso. Giuseppe Dierna, il pensionato di 71 anni scomparso domenica scorsa, è stato finalmente ritrovato.
L’uomo era svanito nel nulla intorno alle 20:30 di domenica, mentre partecipava ai festeggiamenti e alla tradizionale processione del Sacro Cuore di Gesù. La sua scomparsa aveva subito attivato una massiccia macchina dei soccorsi, alimentata dal forte timore dei familiari: il settantunenne, stimato e benvoluto da tutto il quartiere, soffre infatti di difficoltà cognitive che ne compromettono l’orientamento e di un deficit uditivo, fattori che gli avrebbero impedito di fare rientro a casa da solo.
Dopo ore di ricerche incessanti coordinate dalle Forze dell’Ordine e sostenute dal tam-tam solidale dei concittadini, la svolta è arrivata nelle scorse ore. Giuseppe è stato individuato nelle campagne di Comiso, precisamente in contrada Canicarao.
L’anziano, che al momento del ritrovamento indossava ancora la polo bianca con cui era stato visto l’ultima volta, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso e per valutare le sue condizioni fisiche dopo il tempo trascorso all’aperto.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube