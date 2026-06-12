Voilà, l’Europa mette un prezzo alla mancata accoglienza…di Giannino Ruzza

Voilà, si inizia a fare sul serio. Dopo anni di scontri politici, veti incrociati e accuse reciproche tra gli Stati membri, l’Unione Europea ha deciso di trasformare il principio della solidarietà migratoria in un obbligo concreto. Chi non accoglierà la quota di richiedenti asilo prevista dal nuovo Patto europeo su migrazione e asilo dovrà contribuire economicamente al sistema comune. La cifra individuata da Bruxelles è destinata a far discutere: circa 20 mila euro per ogni migrante che uno Stato decide di non ricollocare sul proprio territorio. Attenzione, però: non si tratta di una multa né tantomeno di una somma destinata ai migranti. Il contributo finirà in un fondo europeo utilizzato per sostenere i Paesi maggiormente esposti ai flussi migratori, in particolare quelli che rappresentano le porte d’ingresso, come Italia, Grecia, Spagna, Malta e Cipro. Si tratta di un meccanismo concepito per superare uno dei principali punti di attrito che negli ultimi anni hanno paralizzato la politica migratoria europea. Molti Paesi dell’Est hanno sempre rifiutato l’idea di quote obbligatorie di accoglienza, mentre gli Stati mediterranei hanno denunciato di essere stati lasciati soli a fronteggiare un fenomeno che riguarda l’intera Unione. Bruxelles, in buona sostanza, prevede una sorta di solidarietà a scelta: accogliere richiedenti asilo, fornire personale e mezzi operativi oppure contribuire economicamente. In altre parole, nessun Paese potrà più chiamarsi fuori. I sostenitori della riforma ritengono che si tratti di un compromesso realistico, secondo cui l’importante è che tutti partecipino allo sforzo comune indipendentemente dalla forma del contributo offerto, altri al contrario, sostengono che il nuovo sistema rischi di trasformare l’accoglienza in una questione contabile, consentendo agli Stati più riluttanti di evitare il ricollocamento dei migranti semplicemente aprendo il portafoglio. Da qui l’accusa, di diversi osservatori, di aver introdotto una sorta di “diritto a non accogliere” dietro pagamento. Si potrà scegliere: sì, li accogliamo. Oppure: no, tornate da dove siete venuti. Resta da capire se il nuovo sistema riuscirà davvero a ridurre le tensioni tra gli Stati membri e ad alleggerire la pressione sui Paesi di frontiera. Ma una cosa è certa: con il nuovo Patto sull’immigrazione Bruxelles ha imboccato una strada che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata impensabile. Ed è il caso di dire: era ora.

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