Vittoria, sorpresa con hashish e bilancino di precisione: arrestata una diciannovenne

VITTORIA, 12 Giugno 2026 – Nuovo colpo allo spaccio di stupefacenti a Vittoria, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto una giovane cittadina tunisina di 19 anni. L’operazione è scattata nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa, coordinate dagli investigatori del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Durante una perquisizione personale accurata, i poliziotti hanno scoperto che la ragazza nascondeva 11 grammi di hashish. Insieme alla sostanza stupefacente, la diciannovenne è stata trovata in possesso di un bilancino elettronico di precisione e di vario materiale comunemente utilizzato per il taglio e il confezionamento delle singole dosi destinate al mercato al dettaglio.

Gli elementi emersi dal controllo hanno fatto scattare l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine delle formalità di rito condotte presso gli uffici del Commissariato, la giovane è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, rimanendo a provvisoria disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per i successivi adempimenti di legge.

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