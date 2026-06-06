Diocesi di Noto, il caso dell’eredità contesa: Di Natale replica a Mons. Staglianò. “Solo carte, zero opere e i soldi rimangono spariti”

Diocesi di Noto, 06 Giugno 2026 – A 24 anni dall’accettazione del controverso e ricco lascito di Giuseppe Guastella alla Chiesa Madre di Avola, lo scontro tra il giornalismo d’inchiesta e i vertici ecclesiastici tocca il punto di massimo attrito. Dopo la replica di Mons. Antonio Staglianò (vescovo di Noto dal 2009 al 2023), intitolata “La verità documentata contro le calunnie”, arriva la contro-replica punto per punto del giornalista Angelo Di Natale.

Il nodo cruciale sollevato dall’inchiesta originaria del professionista modicano rimane tuttavia intatto ed eluso: “Che fine hanno fatto le opere sociali e dove sono finiti i milioni di euro dell’eredità”?

Mons. Staglianò ha difeso vigorosamente il proprio operato rivendicando l’istituzione di una commissione d’indagine nel 2015 e l’emanazione di un decreto nel 2017. Atti che, secondo l’ex presule, avrebbero rotto un “silenzio tombale”.

La risposta di Di Natale è netta: “La verità documentata dal vescovo è fatta solo di parole e scartoffie rimaste nei cassetti della Curia. Nella realtà dei fatti, a distanza di un quarto di secolo, non c’è ombra di opere realizzate né ad Avola né altrove, mentre la Diocesi (oggi guidata dal successore Mons. Salvatore Rumeo) si trincera dietro un silenzio totale”.

Uno dei punti più controversi riguarda la direttiva della CEI del 2017, alla quale Staglianò afferma di aver obbedito ciecamente: “Allontanare il denaro dal territorio per evitare speculazioni e scandali, poiché derivante da contesti di “ingiustizia e peccato” (il donatore si riteneva autore di un triplice omicidio, ndr.)”. Il decreto vescovile imponeva di dividere i fondi (stimati da Staglianò in 2 milioni, contro i 4 ipotizzati dalla stampa) tra Africa (Butembo-Beni), Messico e India-Vietnam.

Di Natale definisce la logica curiale come una “supercazzola” e un paradosso etico: “Se l’eredità è insanguinata, in che modo le opere sociali realizzate lontano avrebbero il potere di lavarla, mentre le stesse ad Avola la lascerebbero sporca?”

Il giornalista sottolinea come l’unica scelta coerente con la tradizione canonica sarebbe stata il rifiuto totale del lascito, anziché l’accettazione e la successiva “delocalizzazione” forzata e mai attuata.

“La replica del vescovo emerito – incalza Angelo Di Natale – ha confermato, involontariamente, i peggiori sospetti sulla gestione finanziaria interna. Staglianò ha rivelato un duro scontro con la parrocchia di Avola, denunciando l’estinzione abusiva di un mutuo da 360.000 euro prelevati dal conto dell’eredità da un precedente parroco, giustificata solo da “ricevute ridicole”.

Se da un lato Di Natale dà atto a Staglianò di aver tentato di bloccare l’uso improprio di quei fondi per le spese ordinarie della parrocchia, dall’altro ne evidenzia il fallimento gestionale: in 14 anni di episcopato non è stato prodotto un inventario certo, un bilancio preventivo o un consuntivo trasparente. I soldi sarebbero stati amministrati come “cosa propria”, transitando in assenza di tracciabilità contabile.

Staglianò ha accusato il giornalista di “calunnia” (termine usato impropriamente secondo il diritto) e di aver diffuso fake news, citando come prova il presunto “ritiro” di un passaggio critico sull’associazione Meter di Don Fortunato Di Noto dopo una diffida legale.

Di Natale smentisce categoricamente l’ex vescovo: nessun testo è stato cancellato. Il brano è stato semplicemente spostato in un articolo autonomo per garantirne maggiore visibilità e approfondimento, confermando la totale veridicità dei fatti. Il giornalista ribadisce di aver rifiutato qualsiasi richiesta di rimozione o di rettifica legale, dicendosi pronto a difendere il diritto di cronaca e di critica in ogni sede giudiziaria.

L’atto d’accusa finale di Angelo Di Natale si concentra sulla totale assenza di trasparenza pubblica. “La comunità civile ed ecclesiale di Avola è stata sistematicamente esclusa da qualsiasi dibattito o conoscenza dei fatti, privati del “bene comune” della verità”. L’ammissione finale di Staglianò – che conclude augurandosi che il suo decreto venga finalmente “obbedito” – è per il giornalista la prova regina del fallimento: dopo 24 anni, “la Chiesa ha prodotto solo intenzioni sulla carta e zero fatti. I soldi restano spariti, le opere non pervenute”.

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