Il Modica Calcio premiato per la splendida stagione

Paternò, 13 giugno 2026 – Una settimana di riconoscimenti per il Modica Calcio che dopo aver ritirato il premio ufficiale della LND Sicilia, al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, per la vittoria del Campionato di Eccellenza Girone B, in occasione della Festa del Calcio Siciliano, con la presenza dell’Amministratore Delegato, Giuseppe Rizza premiato dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete. .

Ieri, 12 giugno, nella suggestiva cornice del Convento San Francesco di Paternò, la società si è distinta alla cerimonia degli Award of Football Stars, una serata dedicata ai protagonisti del calcio siciliano.

Il premio assegnato al club rossoblù per la vittoria del campionato di Eccellenza è stato ritirato dal Team Manager Fernando Caristia, a testimonianza di un’annata culminata con la conquista della tanto attesa promozione in Serie D.

Riconoscimento anche per Filippo Raciti, premiato come Miglior Allenatore della Stagione. Un traguardo che conferma ancora una volta il valore del tecnico rossoblù, protagonista di numerose promozioni in Serie D nel corso della sua carriera. A consegnargli il premio è stato Ciccio Pannitteri.

Tra i premiati anche Salvatore Mollica, che ha ricevuto il Premio Vincenzino Del Vecchio, riconoscimento assegnato per le sue qualità tecniche, la leadership e la solidità dimostrate nel reparto difensivo durante tutta la stagione.

A chiudere una serata ricca di soddisfazioni è stato il prestigioso riconoscimento assegnato al capitano David Valenca, insignito del Pallone d’Oro Siciliano 2025 come miglior giocatore della stagione. Leader dentro e fuori dal campo, Valenca è stato uno dei principali artefici del successo rossoblù, punto di riferimento per il gruppo e simbolo di uno spogliatoio che ha sempre fatto dell’unione la propria forza.

Una serata che celebra il lavoro, i sacrifici e i risultati raggiunti da tutto il Modica Calcio, confermando il valore di una stagione destinata a rimanere nella storia del club e proiettando società, staff e squadra verso il prossimo campionato con l’ambizione e la determinazione di continuare a scrivere pagine importanti.

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