Il pozzallese Fidone scrive il nome nella 100ª edizione del Giro Podistico di Castelbuono: un’impresa nel segno della storia

CASTELBUONO (PA), 29 Luglio 2026 – Una giornata destinata a rimanere nella memoria di ogni appassionato di podismo. Nella prestigiosa 100ª edizione del Giro Podistico Internazionale di Castelbuono, la gara su strada più antica d’Europa, il podista pozzallese Fabio Biagio Fidone ha scritto una pagina importante della propria carriera prendendo parte alla suggestiva prova “Vintage”, entrando così nell’albo d’oro dei partecipanti e arrivati dell’edizione del centenario.

Per Fidone, l’appuntamento di Castelbuono è arrivato al termine di un intenso periodo di preparazione: otto giorni di allenamento in altura a Livigno, a 1.816 metri di quota, caratterizzati da doppie sedute giornaliere tra corsa e nuoto, un lavoro mirato che ha permesso di affrontare nel migliore dei modi uno degli appuntamenti più affascinanti e impegnativi del panorama podistico internazionale.

La gara Vintage, lunga circa 6 chilometri, si è disputata sul celebre e selettivo circuito cittadino: 1.154 metri da ripetere per cinque giri, con un percorso estremamente tecnico e caratterizzato da una salita di circa 140 metri di dislivello subito dopo la partenza. A rendere ancora più dura la competizione ci hanno pensato le condizioni climatiche, con una temperatura superiore ai 35°C e un’umidità vicina all’85%, fattori che hanno messo a dura prova tutti i partecipanti.

Insieme a Fabio Biagio Fidone ha preso parte alla gara anche il suo allenatore e compagno di squadra del Team Sempredicorsa ASD, Lorenzo Lotti. I due atleti hanno condiviso una prova di grande sacrificio e determinazione, riuscendo a scrivere il proprio nome nell’albo della storica 100ª edizione, un traguardo che rappresenta motivo di orgoglio e prestigio.

«È stata una gara durissima – ha commentato Fidone – ma allo stesso tempo emozionante. Correre a Castelbuono significa confrontarsi con la storia del podismo mondiale. Ogni metro del percorso racconta una tradizione unica e il calore del pubblico rende questa manifestazione davvero speciale.»

Straordinaria anche la cornice di pubblico, che ha gremito le vie del centro storico di Castelbuono sostenendo senza sosta tutti gli atleti. Gli applausi hanno accompagnato dapprima le categorie giovanili, poi la gara Vintage e infine la spettacolare prova Elite, disputata su dieci giri del circuito, con la presenza di campioni di caratura internazionale che hanno regalato uno spettacolo tecnico ea agonistico di altissimo livello.

Archiviata questa straordinaria esperienza, i riflettori sono già puntati sul prossimo impegno agonistico. Domenica prossima Fabio Biagio Fidone sarà al via della Filippide sulla distanza dei 14 km, una competizione dal format unico e particolarmente affascinante: una gara senza riferimenti cronometrici e senza indicazioni chilometriche, pensata per permettere agli atleti di ascoltare esclusivamente il proprio corpo, gestendo ritmo, sensazioni e condizione fisica. Un test importante per consolidare il lavoro svolto durante il ritiro in altura e mantenere elevata la concentrazione.

Successivamente sarà il momento di concedersi qualche settimana di meritato relax dalle competizioni, utile per recuperare energie fisiche e mentali dopo un’intensa prima parte di stagione. Ma sarà soltanto una breve pausa, perché all’orizzonte c’è già la stagione autunnale, ricca di nuovi appuntamenti e obiettivi. Il lavoro da fare è ancora tanto e Fabio Biagio Fidone è pronto ad affrontarlo con la determinazione, la passione e la voglia di migliorarsi che da sempre contraddistinguono il suo percorso sportivo.

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