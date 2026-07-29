Ritardo bonus asili nido a Modica: “Nessuna responsabilità del Comune, ecco come sbloccare le somme con l’INPS”

MODICA, 29 Luglio 2026 – Fa chiarezza sui ritardi nell’erogazione dei bonus per gli asili nido l’amministrazione comunale di Modica, intervenendo con una nota congiunta firmata dalla sindaca Maria Monisteri Caschetto e dall’assessore alle Politiche sociali e educative Concetta Spadaro. Di fronte alle difficoltà sollevate da famiglie e gestori, l’esecutivo rivendica la correttezza dell’operato dell’ente locale, ribadendo l’estraneità del Comune rispetto ai pagamenti, di esclusiva competenza dell’INPS.

Al centro della questione c’è il requisito fondamentale richiesto dall’istituto previdenziale: l’erogazione del bonus è infatti subordinata all’iscrizione dell’asilo nido in uno specifico Albo Comunale. Un adempimento che a Modica è stato formalizzato attraverso un rigoroso percorso di verifica:

È stata nominata una commissione multidisciplinare (composta da un rappresentante dell’ASP per i profili igienico-sanitari, un tecnico comunale per gli aspetti strutturali, un’assistente sociale e una pedagogista per i requisiti didattici).

Su dodici strutture che hanno preso parte a un incontro informativo preliminare, dieci hanno presentato la documentazione e sette sono risultate pienamente in regola, ottenendo l’iscrizione nell’Albo trasmesso all’INPS.

Un ulteriore istituto sarà accreditato entro la prima decade di agosto, mentre per altri due si attende il completamento delle pratiche.

La conseguenza diretta dell’inserimento nell’Albo è lo sblocco dei pagamenti: le famiglie dei bambini iscritti nei sette asili nido regolarmente accreditati riceveranno i bonus maturati con effetto retroattivo dallo scorso gennaio.

Diverso lo scenario per gli utenti delle strutture che non risultano ancora in regola: in questo caso, i gestori sono già in possesso della modulistica predisposta dagli uffici comunali per regolarizzare la propria posizione e consentire, successivamente, l’accesso al beneficio economico da parte dei genitori.

Nel chiudere l’intervento, la sindaca e l’assessore rivolgono un ringraziamento al dirigente Rosario Caccamo e al suo staff per la tempestività e la trasparenza dimostrate nella gestione e nella risoluzione della problematica amministrativa.

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