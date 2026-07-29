Mai viste cose simili: l’opposizione boccia il taglio dei tributi e impedisce la diminuzione della tassa sui rifiuti a Pozzallo

POZZALLO, 29 Luglio 2026 – POZZALLO — “Mai viste cose simili: l’opposizione vuole fare pagare più tasse ai cittadini.” È un duro atto d’accusa quello che arriva direttamente dai banchi della maggioranza consiliare, firmato dai consiglieri Francesco Ammatuna e Francesco Giannone, all’indomani del civico consesso.

Nel corso del Consiglio comunale riunitosi questa sera, la Giunta Ammatuna aveva formalmente avanzato una proposta concreta e favorevole alla cittadinanza: diminuire la tassa sullo smaltimento dei rifiuti (TARI). Un provvedimento pensato e strutturato per dare un respiro concreto alle famiglie in un momento di particolare difficoltà finanziaria.

Tuttavia, la misura non ha trovato il via libera dell’aula. A causa della bocciatura arrivata dall’opposizione — che ha fatto registrare 4 voti contrari e 1 astenuto, a fronte dei soli 4 voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza presenti — la proposta è stata respinta.

Il risultato di questa bocciatura, sottolineano i rappresentanti della maggioranza, si traduce in una beffa per la comunità: si pagherà la stessa cifra dello scorso anno, perdendo l’occasione di alleggerire il carico fiscale locale.

“In questo momento di grave crisi economica, noi volevamo diminuire le tasse”, dichiarano con forza Francesco Ammatuna e Francesco Giannone. “L’opposizione, con il suo atteggiamento irresponsabile, ha di fatto scelto di non alleggerire il peso fiscale, facendo pagare di fatto più tasse ai cittadini di Pozzallo rispetto a quanto avrebbero potuto versare se la nostra proposta fosse passata.”

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