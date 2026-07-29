Ispica, Consiglio comunale unanime: via libera a variazioni di bilancio, sicurezza per Contrada Scorsone e adesione alla rottamazione “quinquies”

ISPICA, 29 Luglio 2026 –

Il Consiglio Comunale di Ispica si è riunito questa mattina per affrontare diversi punti cruciali all’ordine del giorno, spaziando dalla gestione finanziaria fino alla vivibilità delle contrade e al sostegno economico dei contribuenti.

I lavori si sono aperti con la ratifica di tre variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza dalla precedente Giunta Comunale, un passaggio tecnico essenziale per assicurare la regolarità economico-finanziaria e la continuità amministrativa dell’Ente.

La seduta è proseguita con la discussione di un Ordine del Giorno proposto da cinque consiglieri di minoranza e incentrato sulla situazione di Contrada Scorsone. Il dibattito in aula si è focalizzato sulla messa in sicurezza, sul ripristino del manto stradale e sul potenziamento dell’illuminazione, confermando l’attenzione trasversale verso la sicurezza e la vivibilità delle aree periferiche.

In conclusione, l’Assise ha approvato l’adesione del Comune alla rottamazione “quinquies”. La misura rappresenta una risorsa strategica dal doppio beneficio: per i cittadini e le attività commerciali locali è l’occasione per estinguere i debiti relativi ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 senza sanzioni e interessi di mora, mentre per le casse comunali garantisce una maggiore efficienza nel recupero delle somme.

Tutte le deliberazioni sono state approvate all’unanimità dai consiglieri presenti, suggellando un clima di collaborazione e responsabilità tra le forze politiche, considerato indispensabile per il benessere della città.

Salva