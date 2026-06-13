Buscema(Iv Scicli): “Al via martedi la discussione sul Pug”

Scicli, 13 giugno 2026 – Prenderà ufficialmente avvio martedì 16 giugno in Consiglio comunale la discussione sul Piano urbanistico generale di Scicli, uno strumento che definirà l’assetto futuro della città e che rappresenta uno dei passaggi amministrativi più rilevanti dell’intero mandato. La consigliera comunale di Italia Viva Casa Riformista, Marianna Buscema, presidente della Seconda commissione, ricostruisce il percorso che ha portato alla calendarizzazione della seduta, sottolineando l’importanza del momento e la necessità di fare chiarezza.

Buscema ricorda che i preliminari del Pug sono arrivati ai consiglieri comunali nell’ottobre 2025, avviando un lungo lavoro istruttorio nelle commissioni, in particolare nella Seconda commissione da lei presieduta. Spiega che sin da subito ha chiesto all’amministrazione di prevedere un incontro aperto con la città per illustrare le linee guida del piano, ritenendo fondamentale che uno strumento così incisivo fosse compreso e condiviso. L’amministrazione ha risposto che la fase preliminare non prevede per legge un confronto pubblico e che gli incontri con i portatori di interesse erano già stati svolti negli anni precedenti, anche durante la passata amministrazione. «Non condivido questa scelta – afferma Buscema – ma ho continuato a lavorare in commissione, rimanendo sempre disponibile all’ascolto di cittadini, associazioni e categorie».

La consigliera ricorda anche la sollecitazione arrivata dalla Regione all’inizio di maggio, quando l’ente ha chiesto chiarimenti sui tempi dell’iter, ricordando che il Comune ha ricevuto un finanziamento per la redazione del Pug e avvertendo che, in caso di ulteriori ritardi, avrebbe potuto nominare un commissario e sostituirsi al Consiglio nell’approvazione del piano. «A quel punto – spiega – come presidente della Seconda commissione ho dovuto dare una risposta formale e accelerare la calendarizzazione. Abbiamo preso altri due mesi per approfondire ulteriori aspetti e verificare la compatibilità dei consiglieri al voto sul preliminare. Ora siamo pronti per il 16 giugno».

La seduta del Consiglio comunale sarà aperta al pubblico, che potrà assistere ai lavori. I cittadini non potranno intervenire direttamente, ma i consiglieri saranno la loro voce. «In queste settimane – continua Buscema – abbiamo incontrato associazioni, professionisti, comitati e portatori di interesse. Da questi confronti sono nati diversi emendamenti che porteremo in aula. Anche se l’amministrazione non ha ritenuto opportuno organizzare un confronto pubblico, noi consiglieri abbiamo mantenuto un dialogo costante con la città».

Buscema ribadisce che il confronto rimarrà aperto anche dopo il 16 giugno, perché il Pug è uno strumento che disegna il futuro della città e non può essere calato dall’alto. «Io, come presidente della Seconda commissione, continuerò ad ascoltare chiunque voglia contribuire. Se necessario, farò mie le sollecitazioni dei cittadini e le porterò in Consiglio. Una città cresce solo se le sue scelte fondamentali sono condivise». La consigliera conclude con un invito alla partecipazione, sottolineando che il Pug deve essere un progetto collettivo e che la comunità deve continuare a informarsi e a far sentire la propria voce. «Scicli merita uno strumento urbanistico moderno, sostenibile e realmente partecipato. Il 16 giugno sarà un passaggio importante, ma non l’ultimo».

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