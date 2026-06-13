Grave incidente a Ispica: giovane precipita da tre metri, è polemica sui soccorsi e sulla viabilità

ISPICA, 13 Giugno 2026 – Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi in una zona residenziale di Ispica, dove un giovane è rimasto seriamente ferito dopo essere precipitato da una scala da un’altezza di circa tre metri. Il violento impatto al suolo ha causato traumi profondi, rendendo immediatamente evidente la gravità della situazione ai familiari e ai passanti che hanno allertato i soccorsi.

I sanitari del 118, valutate le condizioni critiche del ragazzo, hanno richiesto l’intervento urgente dell’elisoccorso. Il velivolo è atterrato nei paraggi e ha provveduto al trasferimento d’urgenza del ferito all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, centro di riferimento della zona per la gestione dei traumi complessi. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la Polizia Locale, impegnata nei rilievi di rito per ricostruire la dinamica della caduta e nella gestione del traffico per agevolare le delicate operazioni di soccorso. Secondo le prime informazioni mediche, il giovane si trova in condizioni gravi ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio ha però sollevato un’accesa scia di polemiche in città. Subito dopo l’incidente, sui canali social sono rimbalzate le lamentele di diversi cittadini che hanno segnalato presunti ritardi nell’arrivo delle prime ambulanze. Stando alle testimonianze della comunità virtuale, i mezzi di emergenza sarebbero rimasti rallentati dalla chiusura al traffico di una strada strategica del quartiere, circostanza che avrebbe costretto i soccorritori a deviare su un percorso alternativo più lungo e tortuoso.

Il dito è stato puntato direttamente contro l’amministrazione comunale. Ai componenti della giunta viene chiesto a gran voce di riaprire immediatamente l’arteria stradale o, in alternativa, di adottare soluzioni logistiche d’emergenza che impediscano il ripetersi di simili disagi in futuro, quando anche una manciata di secondi può fare la differenza tra la vita e la morte. Al momento, da Palazzo di Città non sono giunte repliche ufficiali né note di chiarimento in merito alla tempistica di eventuali interventi sulla viabilità della zona.

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