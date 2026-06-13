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La morte di motociclista pozzallese diretto ad un raduno ad Agrigento: indagato automobilista

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GELA, 23 Giugno 2026 / Una persona residente a Licata è stata iscritta sul registro degli indagati per la morte di Giovanni Candiano, il 34enne motociclista deceduto lo scorso 31 maggio in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la Statale 115 sulla Licata-Gela. Si tratta dell’automobilista che si trovava alla guida di un’auto contro la quale si è schiantato il centauro.
La Procura di Gela guidata da Salvatore Vella ha disposto per lunedì gli accertamenti irripetibili. Giovanni Candiano, che a luglio avrebbe compiuto 35 anni, era molto conosciuto a Pozzallo, città in cui era nato. La vittima, che lascia moglie e una bimba nata pochi mesi fa, era il vicepresidente del T-Max Club. Il 31 maggio scorso era uscito in moto ed era diretto ad un raduno ad Agrigento proprio con gli altri membri del club.

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