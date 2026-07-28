Mercoledi sera a Scoglitti l’inaugurazione dello Skyview e della pista ciclabile Kamarina

Vittoria, 28 luglio 2026 – Vittoria si prepara a vivere un passaggio significativo nel percorso di valorizzazione del suo litorale: l’inaugurazione dello Skyview di Scoglitti e della pista ciclabile Kamarina, appuntamento atteso dalla comunità e annunciato con un messaggio social che invita cittadini e visitatori a partecipare a «un momento importante per Vittoria e Scoglitti».

L’amministrazione comunale, con il sindaco Francesco Aiello e l’assessore al Turismo Salvatore Avola, considera l’opera parte di una strategia più ampia di riqualificazione della fascia costiera, avviata negli ultimi anni con interventi mirati alla mobilità sostenibile, alla fruizione del mare e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di Kamarina. Il nuovo Skyview, struttura panoramica sospesa sul mare, e la pista ciclabile che collega Scoglitti all’area archeologica, rappresentano infatti un tassello di un disegno che punta a rendere la riviera più attrattiva e accessibile.

Inoltre, si registra l’intervento dell’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Nicastro, che ha seguito direttamente la realizzazione delle opere: «Lo Skyview e la pista ciclabile non sono solo infrastrutture, ma simboli di una visione nuova di territorio. Abbiamo voluto restituire a Scoglitti un luogo di bellezza e di incontro, dove cittadini e turisti possano vivere il mare in modo diverso, rispettoso e moderno. È un investimento sulla qualità della vita e sull’identità di Vittoria».

Negli anni scorsi, il progetto era stato oggetto di discussione pubblica, soprattutto per la sua capacità di coniugare estetica, sicurezza e fruizione turistica. L’inaugurazione segna ora la conclusione di un percorso amministrativo complesso e l’inizio della fase di utilizzo da parte della comunità.

La cerimonia, prevista mercoledì 29 luglio alle 19,30, sarà l’occasione per presentare ufficialmente alla città un’opera destinata a diventare uno dei nuovi simboli della riviera di Scoglitti, un punto panoramico che offrirà una prospettiva diversa sul mare e un collegamento ciclabile che apre a una mobilità più verde e consapevole.

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