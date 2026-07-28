Ragusa. Spiagge libere più accessibili, sicure e sostenibili piano di valorizzazione da 125.000 euro. Attenzione particolare per Punta di Mola

Ragusa, 28 luglio 2026 – Come esposto dall’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida, in Consiglio Comunale, è stato finanziato e sono pronti per essere affidati i lavori per il potenziamento dei servizi sulle spiagge libere del litorale ragusano.

A seguito della decisione della Giunta Comunale del 13 maggio 2026 di partecipare all’avviso pubblico regionale (D.D.G. n. 597/2026) e della positiva ricezione del decreto di finanziamento avvenuta lo scorso 11 giugno, l’Amministrazione sta procedendo in queste ore all’affidamento dei lavori.

“Il “Progetto per l’incremento e la valorizzazione dei servizi nelle spiagge libere”, redatto dal Settore V, prevede un investimento complessivo di 125.000 euro – spiega l’assessore Gianni Giuffrida -. Contrariamente a chi sosteneva che le nostre spiagge sarebbero state privatizzate, venendo però smentito dai fatti come tutti possono verificare coi propri occhi, la nostra strategia si basa su interventi di valorizzazione delle spiagge libere, da Marina di Ragusa a Punta Braccetto e Passo Marinaro. L’obiettivo è duplice: rendere le spiagge fruibili a tutti in totale sicurezza e tutelare il delicato ecosistema marino.

Saranno posizionati 380 metri di passerelle ecologiche per garantire l’accesso in 10 aree nevralgiche. Oltre a facilitare l’ingresso in spiaggia, i camminamenti collegheranno le docce alle scalinate, evitando che i bagnanti si sporchino i piedi di sabbia subito dopo essersi lavati. Sono inoltre previste due sedie “JOB” per persone con disabilità motoria.

Verranno inoltre installate boe per delimitare le “acque sicure” (entro 1,60 metri di profondità) e il personale di salvataggio sarà equipaggiato con dotazioni all’avanguardia, inclusi 2 defibrillatori (DAE), kit medici, megafoni e misuratori di pressione.

A Punta Braccetto e Passo Marinaro entreranno in funzione erogatori di acqua potabile con docce e lavapiedi antispreco, attivabili tramite braccialetti o tessere.

L’installazione di cartellonistica multilingue con regole ambientali, mappe e limiti delle acque sicure completa il quadro degli interventi.

Un’attenzione particolare è stata poi riservata a Punta di Mola. Il progetto prevede un nuovo collegamento pedonale che unirà la piccola insenatura alla spiaggia limitrofa, permettendo ai residenti dell’area di godere di uno spazio costiero più ampio e agevole.

Per contrastare il problema dell’erosione della roccia, aggravato dai recenti eventi ciclonici, la posidonia spiaggiata sarà mantenuta, considerata utilissima per mitigare la forza delle mareggiate e contrastare attivamente la progressiva erosione della costa. Abbiamo infine avviato un’interlocuzione con la proprietà dei lotti privati confinanti per richiedere la sistemazione delle recinzioni e valutare la possibilità di acquisire una porzione per allargare ulteriormente l’area pubblica.”

Salva