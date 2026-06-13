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Attualità | Monterosso Almo

Putignano. Don Gaetano Noto, monterossano, insediato parroco di San Filippo Neri

Il rito di immissione canonica è stato presieduto dal vescovo Favale
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Tempo di lettura: 2 minuti

Putignano, 13 giugno 2026 – Don Gaetano Noto, missionario del Preziosissimo Sangue originario di Monterosso Almo, ha preso ufficialmente possesso della Parrocchia San Filippo Neri a Putignano( BA). La celebrazione del rito di immissione canonica si è tenuta ieri, 11 giugno, presieduta dal vescovo della diocesi di Conversano-Monopoli, mons. Giuseppe Favale.
Don Gaetano succede a don Luigi De Fazio, che ha guidato la comunità per quattro anni e ha celebrato la messa di ringraziamento lo scorso 4 giugno. Nato nel ragusano, Don Gaetano ha completato gli studi di teologia e ha vissuto per un periodo nella comunità di Messina, prima dell’ordinazione sacerdotale e dell’inizio del ministero. Appartiene alla Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
Durante la celebrazione, il sindaco di Monterosso Almo Salvatore Pagano ha consegnato a Don Gaetano una targa celebrativa a nome della comunità e dell’amministrazione comunale, in segno di riconoscenza per le origini monterossane del nuovo parroco.

Nelle foto alcuni momenti della celebrazione del rito di immissione canonica.

 

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