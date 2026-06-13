“Io Vivo”: a Modica ecco il significato del murale di Andrea Wild

Modica, 13 giugno 2026 – Un muro anonimo che si trasforma in un manifesto di dolore, riflessione e speranza. Accade a Modica, dove la parete dello spogliatoio della struttura geodetica è diventata la tela di un’opera che sta facendo discutere, emozionare e riflettere un’intera comunità. Il titolo è tanto breve quanto dirompente: “Io vivo”.

L’autore di questo straordinario pezzo di street art è l’artista modicano Andrea Wild, che ha deciso di affrontare a viso aperto una delle tematiche più intime, complesse e delicate della nostra società: l”aborto e il dramma dei bambini mai nati.

L”opera è caratterizzata da un realismo e da una forza espressiva impressionanti. Il murale mostra una texture che ricorda una parete di pietra spaccata, o forse una pelle segnata dal tempo, da cui emerge – monumentale e drammatico – lo sguardo di una madre.

L’elemento centrale, catturato anche durante la fase di realizzazione da parte dell’artista, è un profondo occhio castano rigato dalle lacrime. Una lacrima densa, quasi palpabile, che scivola sul muro, simbolo di un dolore universale e silenzioso.

L’arte urbana ha questa grande virtù: non aspetta che le persone vadano al museo, ma le investe nella quotidianità. E nel caso di “Io vivo”, l’impatto è stato immediato.

Nel giro di pochissimi giorni, grazie al tam-tam mediatico sui social network, le immagini del murale sono diventate virali. E proprio sul posto, di notte, abbiamo trovato l’artista intento a dare gli ultimi ritocchi alla sua opera. ” Due occhi meravigliosi che esistono veramente ” è l’unico commento che riusciamo a strappare ad Andrea Wild, già autore di diverse opere di street art con le quali colora le notti modicane.

L’installazione promette di rimanere a lungo un punto di riferimento per la cittadinanza, dimostrando ancora una volta come l’arte pubblica possa riqualificare non solo un muro spoglio, ma anche il dibattito sociale di una comunità.

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