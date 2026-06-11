Superbonus, maxi truffa da mezzo miliardo: sequestrati crediti fantasma a Siracusa

Siracusa, 11 Giugno 2026 – Un castello di carte finanziario costruito su lavori mai eseguiti, ma capace di generare oltre 500 milioni di euro di crediti fiscali fittizi. È questo lo scenario svelato dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siracusa che, su disposizione della Procura della Repubblica aretusea, ha eseguito il sequestro preventivo di oltre mezzo miliardo di euro legati ad agevolazioni edilizie per il “Superbonus 110%”.

L’operazione, condotta in stretta sinergia con il Nucleo speciale tutela entrate e repressione frodi fiscali di Roma e il settore Contrasto illeciti dell’Agenzia delle Entrate, ha disarticolato quello che gli inquirenti definiscono un sofisticato e pericoloso sistema illecito, gestito da una presunta organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia.

Il meccanismo fraudolento poggiava su una fitta rete di oltre 60 società sparse su tutto il territorio nazionale. Nella maggior parte dei casi si trattava di aziende totalmente fittizie senza una reale sede operativa, privi di dipendenti e attrezzature e completamente sprovviste di una struttura imprenditoriale

Queste società scatola risultavano aver eseguito, solo sulla carta, interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomìni.

I condomini inseriti nelle false documentazioni – ma realmente esistenti e spesso già oggetto di veri lavori da parte di ditte del tutto estranee alla truffa – si trovano dislocati in ben 13 province italiane: Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona.

I dati degli immobili e dei proprietari venivano utilizzati dall’organizzazione a totale insaputa degli amministratori e dei condòmini.

Secondo la ricostruzione della Procura, la mente dell’organizzazione era guidata da alcuni professionisti operanti in Lombardia, col compito di reclutare prestanome a cui intestare le società schermo per scaricare le responsabilità penali.

Il vero braccio operativo e tecnologico si muoveva invece in Abruzzo. Due professionisti della provincia di Chieti, abilitati ad accedere alla piattaforma “cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate, avrebbero inserito oltre 2.000 comunicazioni false dietro compenso per singola pratica, generando materialmente i crediti fittizi nei cassetti fiscali delle società formalmente esecutrici dei lavori.

Una volta creati dal nulla, i crediti venivano ceduti a catena ad altri soggetti per essere utilizzati in due modi: compensazione di debiti tributari reali, monetizzazione immediata, vendendoli a terzi in cambio di denaro contante (a una quota del valore nominale), trasformando il reato in pura liquidità.

L’intervento d’urgenza della Procura di Siracusa, che ha emesso cinque decreti di sequestro preventivo (tutti convalidati dal GIP), unito al blocco telematico immediato da parte dell’Agenzia delle Entrate, ha interrotto la catena prima che i capitali si disperdessero in modo irreversibile nei circuiti finanziari.

Al momento sono 12 gli indagati a cui la Procura contesta, a vario titolo, reati pesantissimi: associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti.

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