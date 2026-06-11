Modica, la mitica 5E dell’Istituto “Archimede” si ritrova dopo 45 anni: un legame che il tempo non ha scalfito

Modica, 11 Giugno 2026 – Ci sono storie che il tempo non può cancellare e legami che, nonostante il passare dei decenni, restano immutati. Lo sanno bene gli ex alunni della mitica classe 5E dell’Istituto Archimede di Modica (anno scolastico 1980/81) che, lunedì 8 giugno, si sono dati appuntamento in una pizzeria del suggestivo centro storico modicano per una reunion indimenticabile, a ben 45 anni dal fatidico diploma.

L’atmosfera della serata è stata immediatamente calda e gioiosa. Tra una pizza e un brindisi, i vecchi compagni di banco hanno riavvolto il nastro dei ricordi, riportando a galla aneddoti, compiti in classe, goliardie adolescenziali e la spensieratezza di quegli anni d’oro. È bastato uno sguardo per azzerare il tempo trascorso, dimostrando come l’affetto e la complicità di allora siano rimasti del tutto intatti.

Non sono mancati, tuttavia, i momenti di profonda commozione. Il primissimo pensiero della classe è stato dedicato a Giovanni Livia, indimenticato Leader del gruppo, strappato alla vita troppo presto, a soli 24 anni. Nonostante la sua assenza fisica, la sua energia e il suo carisma hanno virtualmente guidato anche questa serata, impressi indelebilmente nella memoria e nel cuore di tutti i suoi compagni. “Il tempo passa, ma le persone speciali restano per sempre parte di noi. Giovanni era e rimarrà il nostro punto di riferimento.”

La serata si è conclusa con la foto di rito, tanti abbracci e una promessa solenne: non far passare altri 45 anni. La voglia di stare insieme e la forza di questo gruppo sono più vive che mai, e tutti i presenti hanno espresso il forte desiderio di replicare prestissimo altri momenti di ritrovo come questo. Perché la 5E dell’Archimede, in fondo, non si è mai separata.

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