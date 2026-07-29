Rottamazione Quinquies e Definizione Agevolata approvati dal Consiglio Comunale di Modica: “Premiato il lavoro di squadra di DC, Radici Iblee e Siamo Modica”

MODICA, 29 Luglio 2026 – Il Consiglio Comunale di Modica, come detto in altro articolo, ha approvato la scorsa sera due misure che consentiranno ai cittadini di regolarizzare i debiti tributari con il Comune a condizioni agevolate: l’adesione alla Rottamazione Quinquies e il Regolamento per la Definizione Agevolata delle entrate comunali.

“L’adesione alla Rottamazione Quinquies, con 16 voti favorevoli e l’unanimità dei presenti, rappresenta un risultato importante per la città, frutto di una precisa attività politica avviata mesi fa e portata avanti con determinazione dai nostri gruppi consiliari – dicono DC, Radici Iblee e Siamo Modica -, che hanno creduto fin dall’inizio nella necessità di introdurre anche a Modica uno strumento concreto a sostegno dei cittadini e delle imprese. Già nei mesi scorsi avevamo presentato una specifica mozione consiliare, chiedendo all’Amministrazione comunale di aderire alla definizione agevolata dei tributi comunali”.

Successivamente, per mantenere alta l’attenzione sul tema e sollecitare una decisione, è stata presentata anche un’interrogazione consiliare. “L’obiettivo è sempre stato quello di consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Comune in condizioni più favorevoli e, allo stesso tempo, permettere all’Ente di recuperare risorse preziose per il proprio equilibrio finanziario. La mozione evidenziava, infatti, i vantaggi della misura, tra cui il recupero dei crediti difficilmente esigibili, la riduzione del contenzioso tributario e un rapporto più equilibrato tra amministrazione e cittadini. L’approvazione di oggi rappresenta quindi il risultato di un lavoro costante, serio e condiviso. Un impegno che ha trovato il sostegno determinante dei consiglieri di DC, Radici Iblee e Siamo Modica, che, con i loro 8 voti favorevoli, hanno contribuito in maniera decisiva al raggiungimento di questo importante traguardo”.

Particolarmente significativo è il fatto che il Consiglio comunale abbia scelto di approvare il provvedimento nonostante il parere non favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, dimostrando un forte senso di responsabilità istituzionale nei confronti della città e dei cittadini.

Con lo stesso senso di responsabilità è stato approvato anche il Regolamento per la Definizione Agevolata, uno strumento già adottato dalla maggior parte dei Comuni italiani, che consentirà finalmente anche ai cittadini di Modica di aderire alla misura per i debiti tributari comunali relativi agli anni dal 2014 al 2025.

Il Regolamento per la Definizione Agevolata riguarda i debiti tributari e patrimoniali gestiti dal Comune tramite il concessionario CRESET: IMU, TARI, TASI, Canone Unico Patrimoniale, COSAP, canone per gli impianti pubblicitari, canoni idrici, imposta di soggiorno e sanzioni del Codice della strada. Anche in questo caso il beneficio consiste nella cancellazione totale di sanzioni e interessi, con il pagamento della sola quota capitale e delle spese di notifica. I contribuenti potranno scegliere liberamente quali tributi inserire nella definizione agevolata e il numero di rate, fino a 72 mesi, con cui effettuare il pagamento, rendendo così la misura più sostenibile e accessibile per famiglie e imprese.

«La soddisfazione è grande perché oggi viene riconosciuta la bontà di una proposta nella quale abbiamo creduto fin dal primo giorno. Non ci siamo limitati a presentare una mozione, ma abbiamo continuato a seguire la vicenda attraverso gli strumenti consiliari, convinti che la Rottamazione Quinquies rappresentasse un’opportunità concreta sia per i cittadini sia per il Comune. Oggi questo lavoro viene premiato con un voto unanime che guarda esclusivamente all’interesse della città.»

DC, Radici Iblee e Siamo Modica, inoltre, esprimono ringraziamento a tutti i consiglieri comunali. Il voto unanime dei presenti rappresenta un importante segnale di maturità istituzionale e dimostra che, quando si mettono al centro gli interessi della comunità, è possibile superare le appartenenze politiche e condividere scelte di buon senso.

“Un ringraziamento va anche agli uffici comunali che hanno collaborato alla predisposizione degli atti e a quanti hanno contribuito, ciascuno per le proprie competenze, al raggiungimento di questo importante risultato.

L’auspicio è che l’Amministrazione proceda ora con la massima rapidità agli adempimenti necessari affinché la Rottamazione Quinquies diventi operativa nel più breve tempo possibile, offrendo ai cittadini di Modica una concreta opportunità per regolarizzare la propria posizione tributaria e contribuendo, al contempo, al recupero delle entrate comunali e al risanamento delle finanze dell’Ente. Un risultato che DC, Radici Iblee e Siamo Modica hanno fortemente voluto e perseguito, con spirito di squadra e nell’esclusivo interesse della città”.

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