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Modica dice sì alla “Rottamazione Quinquies”: il Consiglio Comunale approva all’unanimità

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MODICA, 28 Luglio 2026 – MODICA – Svolta importante per i contribuenti modicani. Nella seduta odierna, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’adesione alla rottamazione quinquies, introducendo una misura concreta di tregua fiscale che rappresenta un vero e proprio supporto per la cittadinanza.

L’accordo permette di regolarizzare la propria posizione rispetto alle tasse locali non riscosse nel periodo che va dagli anni ’90 fino al 2014. Il provvedimento prevede la possibilità di estinguere i debiti tributari senza dover corrispondere gli interessi, alleggerendo in modo significativo il carico economico per famiglie e imprese.

Si tratta di un passaggio amministrativo di grande rilievo, accolto con favore da tutto il consesso civico, che offre l’opportunità di sanare i contenziosi pregressi con il fisco locale a condizioni decisamente più agevolate, trasformandosi in un aiuto tangibile per la comunità in un momento di particolare attenzione al bilancio familiare. Nella fattispecie la rottamazione quinquies va, per Modica (è una legge speciale) dal  1991 al 2014 per gli iscritti a ruolo e i debiti non riscossi mentre la definizione agevolata riguarda  i tributi non a ruolo dal 2019 al 2025, non iscritti   a ruolo e nemmeno in bilancio. Entrambe sono delle adesioni volontarie compatibili con altre rateizzazioni in corso eventuali e si può decidere nella seconda quali tributi definire. Si è astenuta, invece,  sul punto della “definizione agevolata”, Elena Frasca.

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