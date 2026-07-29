Modica sul tetto d’Italia (e del mondo) per il buon cibo! Ne parla il “Times”

MODICA, 29 Luglio 2026 – Il prestigioso The Times ha stilato la classifica delle 17 migliori città italiane per il cibo e, tra le uniche due gemme siciliane scelte, c’è proprio Modica! Il celebre quotidiano britannico racconta la città della Contea attraverso i suoi sapori unici, celebrando l’Antica Dolceria Bonajuto, la storia secolare del cioccolato lavorato a freddo, le mitiche ’mpanatigghi e la bellezza senza tempo di Casa Talia. Un orgoglio immenso per la nostra terra, capace di conquistare i palotti di tutto il mondo con la sua autenticità, la sua cultura e le sue tradizioni millenarie.

La menzione del Times non è soltanto un prestigioso riconoscimento turistico, ma un vero e proprio viaggio antropologico e culturale dentro l’anima di Modica. Il prestigioso quotidiano britannico, firmato dall’esperta di viaggi e gastronomia Marina Spironetti, inserisce la città barocca tra le 17 mete imperdibili dello Stivale (e unica rappresentante della Sicilia insieme a Palermo) toccando corde profonde della nostra identità. Il giornale rintraccia le origini del cioccolato modicano nel legame storico con la dominazione spagnola, che a sua volta lo mutuò dalla cultura mesoamericana. A differenza del cioccolato industriale a cui siamo comunemente abituati (che subisce il processo di concaggio con lunghe mantecazioni a caldo e aggiunta di burro di cacao e lecitina), il cioccolato di Modica viene lavorato a freddo.

Questo significa che lo zucchero non si scioglie completamente, ma cristallizza all’interno della massa di cacao grezzo, donando alla barretta quella tipica consistenza granulosa, rustica, croccante e dal colore scuro e intenso.

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