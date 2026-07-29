  • 30 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Luglio 2026 -
Attualità | Modica | Slider

Modica sul tetto d’Italia (e del mondo) per il buon cibo! Ne parla il “Times”

  • 6
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 29 Luglio 2026 – Il prestigioso The Times ha stilato la classifica delle 17 migliori città italiane per il cibo e, tra le uniche due gemme siciliane scelte, c’è proprio Modica! Il celebre quotidiano britannico racconta la  città della Contea attraverso i suoi sapori unici, celebrando l’Antica Dolceria Bonajuto, la storia secolare del cioccolato lavorato a freddo, le mitiche ’mpanatigghi e la bellezza senza tempo di Casa Talia. Un orgoglio immenso per la nostra terra, capace di conquistare i palotti di tutto il mondo con la sua autenticità, la sua cultura e le sue tradizioni millenarie.
La menzione del Times non è soltanto un prestigioso riconoscimento turistico, ma un vero e proprio viaggio antropologico e culturale dentro l’anima di Modica. Il prestigioso quotidiano britannico, firmato dall’esperta di viaggi e gastronomia Marina Spironetti, inserisce la città barocca tra le 17 mete imperdibili dello Stivale (e unica rappresentante della Sicilia insieme a Palermo) toccando corde profonde della nostra identità. Il giornale rintraccia le origini del cioccolato modicano nel legame storico con la dominazione spagnola, che a sua volta lo mutuò dalla cultura mesoamericana. A differenza del cioccolato industriale a cui siamo comunemente abituati (che subisce il processo di concaggio con lunghe mantecazioni a caldo e aggiunta di burro di cacao e lecitina), il cioccolato di Modica viene lavorato a freddo.
Questo significa che lo zucchero non si scioglie completamente, ma cristallizza all’interno della massa di cacao grezzo, donando alla barretta quella tipica consistenza granulosa, rustica, croccante e dal colore scuro e intenso.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

6 commenti su “Modica sul tetto d’Italia (e del mondo) per il buon cibo! Ne parla il “Times””

  1. Geronimo

    Immagino già la faccia dei “giuggiuna” ragusani, però questo riconoscimento non ce lo potranno scippare !

    4
    1
  3. Franco

    Lo scrive il TIMES Britannico, la giornalista è italiana però. Una notizia che non fa’ effetto a tanti perché ormai tutti conoscono i limiti del cioccolato modicano. Stringi stringi, si sa, chi lo mangia o lo compra non lo rimangia o non lo ricompra. Tu modicano, quando è stata quella volta che hai mangiato il cioccolato modicano?

    3
    3
  4. Rosalba

    Ma quale tetto ? È la giornalista Spironetti che scrive sul “Times ” . Se per un articolo è stare sul tetto !

    3
    3
  6. AMO MODICA

    conoscete molte persone che si danno bastonate sui cosiddetti e la Zappa sui piedi come sti quattru scimuniti che hanno scritto qui sopra .
    Chi pudditri senza giuriziu.

    1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube