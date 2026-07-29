Viadotto Guerrieri a Modica, conto alla rovescia finito: venerdì 31 luglio riapre al traffico nei due sensi di marcia

MODICA, 29 Luglio 2026 – Si chiude ufficialmente la fase di maggiori disagi per la circolazione tra Modica e Ragusa. Venerdì prossimo, 31 luglio, il Viadotto Guerrieri tornerà a essere interamente fruibile, riaprendo completamente al traffico nei due sensi di marcia. L’impresa esecutrice ha rispettato in pieno i tempi previsti, portando a termine nei giorni stabiliti i delicati interventi di manutenzione e messa in sicurezza resisi indispensabili per l’arteria cardine della SS 115. Nei giorni scorsi il cantiere, gestito con il sistema del senso unico alternato regolato da semaforo, aveva inevitabilmente causato rallentamenti e code negli orari di punta, mettendo a dura prova la pazienza di automobilisti e residenti e costringendo la viabilità cittadina a un immane lavoro di assorbimento del flusso veicolare. Grazie al rispetto rigoroso della tabella di marcia, l’infrastruttura torna ora alla sua piena funzionalità, alleggerendo la pressione sul centro storico e restituendo regolarità ai collegamenti territoriali proprio alla vigilia del grande esodo estivo di agosto.

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