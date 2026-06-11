Modica, evade dai domiciliari e minaccia gli agenti: arrestato 39enne

MODICA, 11 Giugno 2026 – Nuova operazione di controllo del territorio da parte del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica. Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 39 anni, ritenuto responsabile dei reati di evasione dagli arresti domiciliari e violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle quotidiane e mirate attività di controllo del territorio, intensificate sul fronte della vigilanza del rispetto delle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria.

I poliziotti del Commissariato modicano, durante un normale pattugliamento volto alla verifica dei soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale, hanno sorpreso l’uomo fuori dalla propria abitazione. Alla vista degli agenti, il 39enne non solo non ha saputo giustificare la propria violazione della misura cautelare, ma ha reagito scagliandosi contro i poliziotti con minacce e atteggiamenti violenti, nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Una volta bloccato e messo in sicurezza, l’uomo è stato condotto negli uffici del Commissariato di Modica. Ultimate le formalità di rito e i rilievi fotodattiloscopici, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa.

Il 39enne rimane ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, davanti alla quale dovrà rispondere della direttissima per evasione e della condotta aggressiva tenuta nei confronti degli operatori di Polizia.

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