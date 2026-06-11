Querelle concessioni balneari a Pozzallo. Riceviamo

Egregia Redazione di radiortm.it,

sono una cittadina di Pozzallo. Il 28 maggio 2026 abbiamo presentato al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale di Pozzallo una raccolta di quasi trecento firme di cittadini residenti per chiedere un Consiglio Comunale Aperto Straordinario in merito alle nuove concessioni balneari che dal 2025 ad oggi interessano il Litorale Pietre nere, avere spiegazioni sul loro iter amministrativo e per chiedere anche un formale impegno politico e amministrativo a non concedere ulteriori autorizzazioni demaniali considerata l’ eccessiva proliferazione di nuovi lidi e/o ampliamenti di strutture già esistenti che hanno creato un notevole negativo impatto sulla percentuale di spiaggia libera fruibile dalla collettività, sul paesaggio costiero e sulla tutela dell’ ambiente. La Presidente del Consiglio Comunale ha accolto la richiesta e fissata laseduta del Consiglio Comunale Aperto per lunedì 15 giugno 2026 alle ore 18. Considerata l’ importanza della cosa e l’ eccezionalità dell’evento, si chiede cortesemente e con preghiera a codesta Redazione di radiortm la pubblicazione per diffusione di quanto precedentemente

scritto. Ringraziando e in attesa di riscontro, invio cordiale saluto.

Lettera firmata

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