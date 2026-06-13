Condanna definitiva per droga: 34enne arrestata a Modica e trasferita in carcere a Catania

MODICA, 13 Giugno 2026 – Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno tratto in arresto una donna di 34 anni, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania.

La donna è stata condannata in via definitiva per il reato di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti.

Il rintracciamento è scattato a seguito di un’accurata attività investigativa e di monitoraggio del territorio condotta dai poliziotti modicani, che sono riusciti a localizzare la trentaquattrenne all’interno di un’abitazione nel centro storico della città.

Il provvedimento giudiziario a suo carico dispone l’espiazione di una pena definitiva pari a 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione. Al termine delle formalità di rito e delle procedure fotodattiloscopiche presso gli uffici del Commissariato, l’arrestata è stata trasferita e associata presso la Casa Circondariale di Catania, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Salva