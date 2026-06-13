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Cronaca | Modica | News in primo piano

Condanna definitiva per droga: 34enne arrestata a Modica e trasferita in carcere a Catania

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 13 Giugno 2026 –  Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno tratto in arresto una donna di 34 anni, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania.

La donna è stata condannata in via definitiva per il reato di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti.

Il rintracciamento è scattato a seguito di un’accurata attività investigativa e di monitoraggio del territorio condotta dai poliziotti modicani, che sono riusciti a localizzare la trentaquattrenne all’interno di un’abitazione nel centro storico della città.

Il provvedimento giudiziario a suo carico dispone l’espiazione di una pena definitiva pari a 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione. Al termine delle formalità di rito e delle procedure fotodattiloscopiche presso gli uffici del Commissariato, l’arrestata è stata trasferita e associata presso la Casa Circondariale di Catania, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

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1 commento su “Condanna definitiva per droga: 34enne arrestata a Modica e trasferita in carcere a Catania”

  1. Tonino Spinello

    Sicuramente questa ragazza non è di colore, sennò sarebbe stata messa in libertà in quanto unico sostentamento per vivere.
    Il carcere vale solo per i bianchi e la magistratura alimenta il razzismo al contrario.

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