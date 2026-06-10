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Modica | Politica

“Pensare una nuova Modica”: il PD lancia un grande confronto pubblico sul futuro della città

Venerdì 19 giugno all'Auditorium Floridia un incontro aperto a cittadini, professionisti e associazioni con urbanisti, sociologi ed esponenti politici. Obiettivo: superare la logica degli interventi episodici per disegnare una visione d'insieme
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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 10 Giugno 2026 – Il Partito Democratico di Modica promuove l’incontro pubblico “Pensare una nuova Modica — Dal centro storico alla Città”, in programma venerdì 19 giugno 2026, alle  18, presso l’Auditorium “Pietro Floridia” in Piazza  Matteotti. L’iniziativa è aperta a cittadini, professionisti e associazioni, e sarà trasmessa anche in diretta streaming sui canali social del partito.

L’incontro nasce da una convinzione semplice: Modica ha bisogno di un progetto. Non di interventi episodici e scollegati, ma di una visione d’insieme che ne disegni il futuro. Si parte dal centro storico — cuore dell’identità modicana, oggi segnato da spopolamento, immobili vuoti e progressiva desertificazione di servizi — per allargare lo sguardo a tutto il territorio, da Modica Alta alla Sorda, da Marina alle campagne. Una sola comunità che ha diritto a un futuro pensato e non semplicemente subìto, soprattutto in una fase in cui la città è chiamata a scelte decisive sul proprio assetto urbanistico.

Per questo il PD ha scelto di non organizzare l’ennesimo appuntamento di parte, ma un confronto plurale, affidato a competenze ed esperienze concrete.

L’evento, moderato da Leonardo Lodato (caporedattore del quotidiano La Sicilia), prevede una struttura snella che lascerà ampio spazio al dibattito con la sala:

 Saluti di apertura:  Francesco Stornello (Segretario cittadino PD Modica) ed  Angelo Curciullo (Segretario provinciale PD Ragusa);

 Interventi tecnici del Prof. Fausto Carmelo Nigrelli, Urbanista, Università di Catania, (Focus sul piano urbanistico),  della Prof.ssa Licia Lipari, Sociologa urbana, Università di Catania, (Focus su spopolamento, giovani e trasformazioni sociali nel Sud-Est siciliano)  e  Frankie Terranova, Direttore della Strada del Vino del Val di Noto e già Assessore alla Cultura del Comune di Noto (La testimonianza di un modello amministrativo virtuoso e vicino).

 Saranno presenti l’ On. Nello Dipasquale (Deputato all’ARS)  con un intervento sul versante regionale e l’On. Anthony Barbagallo (Segretario Regionale PD Sicilia) per le conclusioni

 

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1 commento su ““Pensare una nuova Modica”: il PD lancia un grande confronto pubblico sul futuro della città”

  1. AMO MODICA

    Di solito la ricetta dei comunisti porta al totale immobilismo , uno perché è la natura del comunista, essere guidato da un capo , due perché sono pieni di ideologie ambientalistiche che impediscono di spostare un sasso .
    Tre non hanno nessuna capacità imprenditoriale perché comunisti appunto .

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