Fondi regionali ai Comuni virtuosi. Oltre 93mila euro a Modica e più di 250mila euro ai comuni iblei

Palermo, 10 giugno 2026 – “Un riconoscimento concreto a quei comuni che investono nella sostenibilità, nell’inclusione, nella tutela dei bambini e nella valorizzazione turistica del territorio”. Con queste parole l’Onorevole Ignazio Abbate, promotore all’indomani della sua elezione dell’inserimento dei riconoscimenti per le bandiere Lilla, Verde e Plastic Free, esprime grande soddisfazione per la firma del Decreto Dirigenziale Generale n. 301 contenente il provvedimento che assegna un fondo complessivo di 1 milione di euro ai comuni dell’isola che nel corso dell’anno 2025 hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali : “Bandiera Blu” (FEA) , “Bandiera Verde” (Pediatri italiani) , “Bandiera Lilla” (accessibilità per disabili) e la qualifica di comune “Plastic Free”. I contributi sono stati ripartiti per il 50% in base alla popolazione dei singoli enti e per il restante 50% in base al numero di riconoscimenti ottenuti. Le somme devono essere destinate esclusivamente all’attivazione o al potenziamento di servizi di accoglienza e di promozione territoriale e turistica. L’analisi dei dati ufficiali evidenzia lo straordinario impatto dei finanziamenti sul territorio della provincia di Ragusa, che da sola intercetta oltre un quarto dell’intero budget regionale. A svettare su tutti è il comune di Modica, a cui viene assegnata la cifra record di 93.004,10 euro, grazie al conseguimento della Bandiera Blu (38.581,75 €), della Bandiera Lilla (20.417,38 €) e del riconoscimento Plastic Free (34.004,97 €). Ottimi risultati sono stati registrati anche a Ragusa con 58.815,89 euro (Bandiera Blu e Bandiera Verde), Scicli con 56.407,18 euro (Bandiera Blu, Bandiera Verde e Plastic Free), Pozzallo con 29.837,89 euro (Bandiera Blu e Bandiera Verde), Vittoria con 10.382,59 euro (Bandiera Verde), Ispica: 6.766,84 euro (Bandiera Verde) e Santa Croce Camerina con 6.391,29 euro (Bandiera Verde). “Vedere Modica che ho avuto l’onore di amministrare per quasi 10 anni durante i quali abbiamo ottenuto le bandiere per le quali oggi la città viene premiata, e l’intera provincia di Ragusa primeggiare a livello regionale, portando a casa risorse così importanti, è motivo di profondo orgoglio. Questi 93 mila euro destinati a Modica, uniti agli oltre 250 mila euro complessivi che arrivano nel ragusano, sono un premio al merito per aver saputo coniugare la tutela ambientale, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’attenzione ai più piccoli con lo sviluppo turistico. Sono stato tra i primissimi a sostenere e promuovere queste norme finanziarie capaci di incentivare i Comuni a migliorarsi costantemente. Ora queste risorse permetteranno di potenziare i servizi di accoglienza, rendendo la nostra terra ancora più competitiva, pulita e inclusiva per la stagione turistica in corso.
Fondi regionali ai Comuni virtuosi. Oltre 93mila euro a Modica e più di 250mila euro ai comuni iblei
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1 commento su “Fondi regionali ai Comuni virtuosi. Oltre 93mila euro a Modica e più di 250mila euro ai comuni iblei”
Orgoglioso sono, dei nostri amministratori che impegnandosi hanno ottenuto per la città riconoscimenti internazionali ben visibili, che ora si sono tramutati anche in riconoscimenti economici che aiuteranno la città a migliorarsi ancora di più.
I cittadini naturalmente sono invitati a curare ognuno il suo pezzetto di città, rinunciando a buttare a terra cose che sporcano la città.
Un popolo più civile ha una città più civile .