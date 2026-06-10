Fondi regionali ai Comuni virtuosi. Oltre 93mila euro a Modica e più di 250mila euro ai comuni iblei

Palermo, 10 giugno 2026 – “Un riconoscimento concreto a quei comuni che investono nella sostenibilità, nell’inclusione, nella tutela dei bambini e nella valorizzazione turistica del territorio”. Con queste parole l’Onorevole Ignazio Abbate, promotore all’indomani della sua elezione dell’inserimento dei riconoscimenti per le bandiere Lilla, Verde e Plastic Free, esprime grande soddisfazione per la firma del Decreto Dirigenziale Generale n. 301 contenente il provvedimento che assegna un fondo complessivo di 1 milione di euro ai comuni dell’isola che nel corso dell’anno 2025 hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali : “Bandiera Blu” (FEA) , “Bandiera Verde” (Pediatri italiani) , “Bandiera Lilla” (accessibilità per disabili) e la qualifica di comune “Plastic Free”. I contributi sono stati ripartiti per il 50% in base alla popolazione dei singoli enti e per il restante 50% in base al numero di riconoscimenti ottenuti. Le somme devono essere destinate esclusivamente all’attivazione o al potenziamento di servizi di accoglienza e di promozione territoriale e turistica. L’analisi dei dati ufficiali evidenzia lo straordinario impatto dei finanziamenti sul territorio della provincia di Ragusa, che da sola intercetta oltre un quarto dell’intero budget regionale. A svettare su tutti è il comune di Modica, a cui viene assegnata la cifra record di 93.004,10 euro, grazie al conseguimento della Bandiera Blu (38.581,75 €), della Bandiera Lilla (20.417,38 €) e del riconoscimento Plastic Free (34.004,97 €). Ottimi risultati sono stati registrati anche a Ragusa con 58.815,89 euro (Bandiera Blu e Bandiera Verde), Scicli con 56.407,18 euro (Bandiera Blu, Bandiera Verde e Plastic Free), Pozzallo con 29.837,89 euro (Bandiera Blu e Bandiera Verde), Vittoria con 10.382,59 euro (Bandiera Verde), Ispica: 6.766,84 euro (Bandiera Verde) e Santa Croce Camerina con 6.391,29 euro (Bandiera Verde). “Vedere Modica che ho avuto l’onore di amministrare per quasi 10 anni durante i quali abbiamo ottenuto le bandiere per le quali oggi la città viene premiata, e l’intera provincia di Ragusa primeggiare a livello regionale, portando a casa risorse così importanti, è motivo di profondo orgoglio. Questi 93 mila euro destinati a Modica, uniti agli oltre 250 mila euro complessivi che arrivano nel ragusano, sono un premio al merito per aver saputo coniugare la tutela ambientale, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’attenzione ai più piccoli con lo sviluppo turistico. Sono stato tra i primissimi a sostenere e promuovere queste norme finanziarie capaci di incentivare i Comuni a migliorarsi costantemente. Ora queste risorse permetteranno di potenziare i servizi di accoglienza, rendendo la nostra terra ancora più competitiva, pulita e inclusiva per la stagione turistica in corso.

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