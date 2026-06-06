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Attualità | Scicli

Scicli: «Erano veramente i migliori anni della nostra vita», la rimpatriata 40 anni dopo il diploma degli ex studenti della V A Ragioneria

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Scicli, 06 Giugno 2026 – A 40 anni dal diploma, il tempo si ferma per un istante. Non servono i banchi di scuola per sentirsi ancora “compagni di classe”.
Gli ex studenti della Quinta A Ragioneria dell’I.T. Commerciale “Archimede” sede di Scicli, si sono ritrovati dopo 40 anni dal diploma… e il tempo, per una sera si è fermato. Emozioni, sorrisi e ricordi indelebili dopo quattro decenni per una serata all’insegna della nostalgia. Una rimpatriata carica di ricordi, tra aneddoti di scuola, vite vissute e racconti, la magia di quei giorni è tornata a vivere.

«Nell’anno scolastico 1985/1986 ha avuto inizio il nostro viaggio insieme, e oggi eccoci qui, dopo 40 anni», hanno raccontato i partecipanti, emozionati nel ritrovarsi dopo tanto tempo. E come ogni rimpatriata che si rispetti non sono mancati i ricordi e gli aneddoti di quei momenti che sono rimasti nel cuore. L’occasione è stata “consumata” con un ottima cena, canti e balli musicali. La solita goliardica ha distinto l’incontro conviviale, all’insegna dell’amicizia e dell’affetto, sempre vivi nei cuori di questi non più diciottenni “baldi giovani”. A chiudere la cena l’immancabile foto di rito con la torta, “I.T.C. Archimede 1986 – V A”, tra sorrisi, fotografie e una promessa di rivedersi ancora. Perché incontri così non si possono dimenticare. E mentre si ammirava il sole e la luna specchiarsi nelle acque del borgo di Bruca, una certezza sembrava accomunare tutti: il tempo può cambiare i volti, ma non può cambiare i legami costruiti negli anni più intensi della vita. «Erano veramente i migliori anni della nostra vita».

Nella foto, in alto da sinistra: Marisa Fiorilla, Marcello Tidona, Rita Arrabito, Marinella Errera, Daniela Giacchino, Tina Mormina, Ornella Nicoscia, Rosa Occhipinti, Carmelo Carnemolla e Giovanna Mirabella.
In basso da sx: Teresa Fidone, Nella Fidone, Teresa Miccichè, Donato Zisa, Antonella Pirrè.
Assenti giustificati: Gianni Mania, Guglielmo Scimonello, Luca Miceli, Bertino Gulino, Luisa Giallongo e Gianna Causarano.

 

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