Pallavolo, colpaccio della PVT Modica: torna Corrado Scavino per far rinascere il settore giovanile

MODICA, 06 Giugno 2026 – Un ritorno che profuma di storia, ma con lo sguardo rivolto al futuro più ambizioso. La PVT Modica ha annunciato ufficialmente il rientro nei quadri societari di coach Corrado Scavino, una vera e propria icona del volley siciliano e nazionale. I numeri, d’altronde, parlano da soli: un palmarès che vanta ben 23 campionati di B1 e 8 di B2, con oltre 450 panchine collezionate soltanto alla guida del club modicano.

Dopo l’addio al termine della stagione 2021/2022, la corte della dirigenza è stata serrata e instancabile. «Il presidente Garofalo mi ha marcato a uomo per due anni interi per convincermi a rimettermi in gioco», rivela un entusiasta Scavino. «In questo periodo ho ricevuto diverse proposte sia in B1 che in B2, ma quando Enzo Garofalo – che non è semplicemente un presidente, ma IL Presidente – chiama, io non posso che rispondere presente».

Il tecnico modicano spiega anche la natura di questo nuovo capitolo della sua carriera, che non lo vedrà impegnato in prima squadra: «Dopo un iniziale periodo di rigetto, pian piano ho ricominciato a sentire il forte desiderio di lavorare, ma non con una panchina di prima squadra, bensì con ciò che forse ho amato di più in assoluto: il settore giovanile. Ed è esattamente da qui che ripartiamo».

Il ritorno di Scavino punta dritto a risolvere un problema strutturale che il movimento femminile dell’isola si trascina dietro da troppi anni. Sotto la sua precedente gestione (tra il 2000 e il 2009), il vivaio modicano nell’Under 19 aveva toccato vette storiche per la regione a livello nazionale, collezionando un secondo posto, un quinto, un sesto, tre settimi e due ottavi posti. Da quel momento, il vuoto: nessuna squadra femminile siciliana è più riuscita a entrare nella top 10 italiana.

«È assurdo che una regione con un numero altissimo di tesserate non riesca più a raggiungere questi traguardi», analizza Scavino. «I numeri ci sono, ma è mancata la qualità. Servono persone che curino i settori giovanili con competenza e Modica possiede la cultura pallavolistica giusta per farlo. Quest’anno partiamo dall’anno zero e bisognerà lavorare tantissimo, ma questo ritorno è già stato salutato con enorme favore in tutta la Sicilia e non solo».

Scavino ha voluto fare immediata chiarezza sulle dinamiche interne e sul rapporto con il tecnico della prima squadra, Luca D’Amico, spegnendo sul nascere qualsiasi equivoco: «Ritengo Luca un grande allenatore; tra noi c’è sempre stato un profondo rispetto reciproco. Lavoriamo tutti per lo stesso, unico obiettivo e il mio compito sarà strutturare le giovanili per fornire a Luca ragazze pronte e in grado di fare il salto in prima squadra. Vogliamo ricostruire quella catena virtuosa che anni fa funzionava alla perfezione con figure storiche come Rita Fugali, Antonella Scollo e Paolo Modica. Sappiamo che ci vorrà tempo, ma l’entusiasmo è tantissimo».

I dettagli di questo nuovo corso societario verranno svelati ufficialmente nel corso di un grande evento in programma il prossimo 20 giugno. Sarà la vetrina per illustrare un progetto definito “spettacolare”, che poggerà su una prestigiosa collaborazione strategica: quella con il network del Vero Volley, ad oggi la realtà più importante, solida e all’avanguardia della pallavolo italiana.

Le premesse per aprire un ciclo radioso ci sono già tutte: per l’appuntamento del 20 giugno sono infatti già arrivate conferme importanti da parte di numerose giovani atlete provenienti da varie zone della Sicilia, pronte a mettersi in gioco per entrare a far parte della grande famiglia della PVT Modica.

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