“Cara Modica, basta con l’ordinaria amministrazione. Serve un’amministrazione straordinaria”

Editoriale

a cura del Direttore di RTMNews:

C’è un momento, nella vita di ogni amministrazione, in cui le parole smettono di bastare. Quel momento, per Modica, è adesso.

La verifica politica in corso, il rimpasto di Giunta che si annuncia, con quella liturgia tutta italiana fatta di segnali, smentite, retroscena e comunicati stampa, non può rischiare di essere l’ennesima occasione sprecata.

Non deve essere un rimescolamento di carte che lascia il mazzo identico, un cambiamento di facce che non cambia nulla di sostanziale.

Lo abbiamo già visto altre volte. Sappiamo come va a finire.

Invece, questa volta, vogliamo crederci ancora.

O almeno provare a crederci.

Oggi il problema non è “chi” siede o siederà in Giunta, ma “perché” siede o siederà.

Modica non ha bisogno di persone che abbiano trovato nell’assessorato un traguardo personale, un riconoscimento, una poltrona da difendere.

Ha bisogno di persone che la mattina si alzino con un pensiero scomodo in testa: cosa resterà, tra dieci anni, di quello che ho fatto per questa città?

Ci vuole qualcuno capace di guardare negli occhi non chi potrà dargli un voto, ma i bambini che ancora non possono votare.

Perché è per loro (e soltanto per loro) che il mandato amministrativo può avere senso.

È per le strade che percorreranno, per le scuole in cui cresceranno, per la città che troveranno o non troveranno quando sarà il momento di scegliere se restare o andarsene.

Questa distinzione non è retorica. È la bussola che manca.

Chi governa pensa troppo spesso al prossimo turno elettorale.

Chi amministra, invece, dovrebbe pensare alla prossima generazione.

Lo diciamo senza acrimonia personale.

Chi scrive continua a nutrire stima nei confronti della Sindaca Maria Monisteri, prima donna alla guida di questa città. E questo non è un dettaglio, è un fatto che ha un peso storico.

Ma proprio per questo, proprio perché c’è stata una rottura simbolica con il passato, vogliamo ancora sperare in una rottura anche nella sostanza.

Una visione. Una direzione. Concreta, reale, ma che parli di futuro.

Prim’ancora delle persone, è la città che conta.

La sua logica di sviluppo. La gestione dell’oggi che costruisce il domani, non che lo rinvia.

Il futuro di Modica non può essere un esercizio da campagna elettorale, da convegno estivo, da slide presentata e poi dimenticata in un cassetto. Va condiviso con i cittadini. Va perseguito con le scelte, anche (soprattutto!) quelle che fanno male, anche quelle che nessuno applaude, anche quelle che costano consenso nel breve ma, nel tempo, ridanno dignità alla città.

Serve il coraggio delle scelte impopolari. Quello che distingue chi amministra davvero da chi occupa una poltrona.

Non servono persone che si arroccano nelle proprie convinzioni pensando che il proprio titolo li metta al riparo dal confronto.

Non servono imitatori di questo o quel politico nazionale, copisti di modelli altrui calati su una realtà che ha le sue specificità, le sue ferite, le sue potenzialità irrisolte.

Servono persone che si siedano attorno a un tavolo (si badi bene: un tavolo vero, non una passerella!) e decidano insieme cosa vuole diventare Modica.

Persone capaci di cambiare le cose pensando diversamente, non di mantenere il proprio status adeguandosi al pensiero dominante.

Persone che quando parlano di “Comune” intendano il bene comune, non il palazzo.

C’è ancora qualche speranza.

Lo diciamo senza ironia. Lo diciamo perché questa città lo merita e perché, nonostante tutto, ci sono energie genuine, persone oneste, idee che aspettano solo di trovare spazio.

Ma quella speranza va coltivata adesso. Non tra sei mesi. Non alla prossima campagna elettorale.

E quindi questo appello non è solo per la Giunta, non è solo per il Consiglio comunale.

È per tutti.

Per i Parlamentari nazionali e regionali di questo territorio (ampiamente inteso!) troppo spesso osservatori e spettatori, più o meno disinteressati.

Per le tante eccellenze e personalità che da questa città hanno ricevuto istruzione, formazione, educazione e che oggi brillano in vari contesti nazionali. Quella “terra natìa” che avete lasciato e che venite a rivivere in estate e nelle feste comandate, ha bisogno di voi, di ciò che siete oggi e di ciò che, nei vostri ruoli, potete fare.

Per le associazioni che a volte preferiscono il rumore alla proposta.

Per i movimenti che nascono con slancio e si esauriscono in una foto.

Per gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani e per le realtà del terzo settore che hanno competenze preziose e meriterebbero ascolto vero.

Per i singoli cittadini che si lamentano sul divano e poi disertano le urne.

Modica si rialza solo se ci rialziamo tutti insieme.

Non ognuno per sé, ognuno col proprio orticello, ognuno con la propria bandierina piantata.

Concludiamo, nessuno ne abbia a male, con l’invito ad una sola cosa. La più difficile, forse.

Quella che nessuno vuole sentirsi dire ma che tutti, in fondo, sanno essere vera: a volte la scelta più coraggiosa, e più utile, che si possa fare per questa città è avere l’umiltà di fare un passo indietro, per permettere a Modica di farne due avanti.

(Ps. Se qualcuno pensa che questo sia un invito alle dimissioni rivolto al Sindaco o a qualcuno nello specifico, è pregato di rileggere da capo il testo. Grazie!)



Il Direttore

RTM Giornale

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