  • 6 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 6 Giugno 2026 -
Politica | Ragusa

Area archeologica di via Peschiera, il PD Ragusa presenta una mozione

"Un pezzo della storia di Ibla non può restare abbandonato".
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 06 giugno 2026 – Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Ragusa ha presentato una mozione per chiedere il recupero, la manutenzione e la valorizzazione dell’area archeologica adiacente ai Giardini Iblei, sul lato di via Peschiera.

L’atto, firmato dal capogruppo PD Peppe Calabrese, dai consiglieri Giuseppe Podimani e Mario Chiavola, dal consigliere del Movimento Territorio Angelo Laporta e dalla consigliera di Ragusa Prossima Gaudenzia Flaccavento, impegna il sindaco e la Giunta ad attivare con urgenza un’interlocuzione formale con la Soprintendenza, affinché vengano eseguiti gli interventi necessari a restituire decoro, accessibilità e fruibilità al sito.

“L’area di via Peschiera è una testimonianza preziosa della storia più antica di Ragusa Ibla”, dichiarano Calabrese, Podimani e Chiavola. “Negli anni Ottanta gli scavi portarono alla luce tracce dell’abitato ellenistico, tra cui due abitazioni del III secolo a.C. e un tratto di strada urbana, oltre a resti di edifici medievali. È l’unico scavo archeologico urbano presente a Ragusa: un bene di valore storico, culturale e identitario”.

La vicenda era già stata sollevata quasi due anni fa da Filippo Angelica di Italia Viva, arrivando anche a un incontro formale con la Soprintendenza. Da allora, però, non si registrano riscontri concreti e l’area continua a versare in condizioni di abbandono.

Oggi il sito versa infatti in grave abbandono. Il cancello di accesso è deteriorato, la vegetazione ha invaso l’area e i resti archeologici risultano di fatto invisibili, con un danno alla conoscenza del luogo e all’immagine di Ibla.

Con la mozione il PD chiede di sollecitare la Soprintendenza per la pulizia dell’area, la sistemazione dell’ingresso, la rimozione della vegetazione, il recupero dei percorsi esistenti e la verifica dello stato del pannello informativo sul sito.

“Sappiamo che la competenza diretta è della Soprintendenza”, aggiungono i consiglieri del PD. “Ma il Comune non può limitarsi a prendere atto del degrado. Ha il dovere di tutelare il decoro urbano e promuovere il patrimonio storico e culturale della città”.

La mozione chiede infine un progetto stabile di valorizzazione del sito, da inserire nei percorsi culturali e turistici di Ragusa, e una relazione al Consiglio comunale sugli esiti delle interlocuzioni.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube