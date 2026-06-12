Spiagge libere attrezzate: oltre 92 mila euro dalla Regione per due interventi a Scoglitti

Vittoria, 12 giugno 2026 – Arrivano dalla Regione Siciliana oltre 92 mila euro per migliorare la fruizione delle spiagge e la qualità del litorale di Scoglitti. Il Comune di Vittoria ha infatti ottenuto il finanziamento di due progetti presentati nell’ambito dell’avviso dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente dedicato alla valorizzazione e all’incremento dei servizi nelle spiagge libere attrezzate dei comuni costieri siciliani.

Il primo intervento, denominato “Lanterna Green & Family Beach – Interventi per la valorizzazione e la fruizione sostenibile della spiaggia della Lanterna a Scoglitti”, è stato ammesso a finanziamento per un importo di 71.921,49 euro. Il progetto mira a migliorare l’accessibilità, la qualità dei servizi e la sostenibilità ambientale dell’area balneare, rendendola sempre più accogliente e fruibile per famiglie, residenti e turisti.

Il secondo progetto riguarda la pulizia della sabbia depositata sul Lungomare di Ponente di Scoglitti e proveniente dalle aree del demanio marittimo a causa dei forti venti di ponente, con il conseguente riposizionamento della stessa nelle spiagge di origine. Per questo intervento il Comune ha ottenuto un finanziamento pari a 20.953,70 euro.

“Questi finanziamenti rappresentano un’opportunità importante per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio costiero – dichiara il sindaco Francesco Aiello –. Gli interventi consentiranno di migliorare la qualità degli spazi pubblici, incrementare i servizi offerti ai cittadini e ai visitatori e garantire una gestione più sostenibile delle nostre spiagge, contribuendo alla crescita dell’attrattività turistica di Scoglitti. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nella predisposizione dei progetti. Per quanto riguarda il problema della sabbia che si accumula sul Lungomare di Ponente, è evidente che le risorse ottenute rappresentano un aiuto importante ma non sono da sole sufficienti a risolvere definitivamente una criticità che si ripresenta periodicamente a causa delle condizioni climatiche e dei forti venti provenienti da ponente. Per questo motivo l’Amministrazione comunale sta già lavorando a un progetto di mitigazione più strutturale che sarà avviato a settembre e che prevede la piantumazione di vegetazione autoctona, con l’obiettivo di favorire il consolidamento delle dune e limitare il trasporto della sabbia verso la sede stradale, nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale e paesaggistico della fascia costiera”.

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