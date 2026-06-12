  • 12 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Giugno 2026 -
Politica | Vittoria

Spiagge libere attrezzate: oltre 92 mila euro dalla Regione per due interventi a Scoglitti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 12 giugno 2026 – Arrivano dalla Regione Siciliana oltre 92 mila euro per migliorare la fruizione delle spiagge e la qualità del litorale di Scoglitti. Il Comune di Vittoria ha infatti ottenuto il finanziamento di due progetti presentati nell’ambito dell’avviso dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente dedicato alla valorizzazione e all’incremento dei servizi nelle spiagge libere attrezzate dei comuni costieri siciliani.
Il primo intervento, denominato “Lanterna Green & Family Beach – Interventi per la valorizzazione e la fruizione sostenibile della spiaggia della Lanterna a Scoglitti”, è stato ammesso a finanziamento per un importo di 71.921,49 euro. Il progetto mira a migliorare l’accessibilità, la qualità dei servizi e la sostenibilità ambientale dell’area balneare, rendendola sempre più accogliente e fruibile per famiglie, residenti e turisti.
Il secondo progetto riguarda la pulizia della sabbia depositata sul Lungomare di Ponente di Scoglitti e proveniente dalle aree del demanio marittimo a causa dei forti venti di ponente, con il conseguente riposizionamento della stessa nelle spiagge di origine. Per questo intervento il Comune ha ottenuto un finanziamento pari a 20.953,70 euro.
“Questi finanziamenti rappresentano un’opportunità importante per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio costiero – dichiara il sindaco Francesco Aiello –. Gli interventi consentiranno di migliorare la qualità degli spazi pubblici, incrementare i servizi offerti ai cittadini e ai visitatori e garantire una gestione più sostenibile delle nostre spiagge, contribuendo alla crescita dell’attrattività turistica di Scoglitti. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nella predisposizione dei progetti. Per quanto riguarda il problema della sabbia che si accumula sul Lungomare di Ponente, è evidente che le risorse ottenute rappresentano un aiuto importante ma non sono da sole sufficienti a risolvere definitivamente una criticità che si ripresenta periodicamente a causa delle condizioni climatiche e dei forti venti provenienti da ponente. Per questo motivo l’Amministrazione comunale sta già lavorando a un progetto di mitigazione più strutturale che sarà avviato a settembre e che prevede la piantumazione di vegetazione autoctona, con l’obiettivo di favorire il consolidamento delle dune e limitare il trasporto della sabbia verso la sede stradale, nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale e paesaggistico della fascia costiera”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube