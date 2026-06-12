FdI Vittoria. Bocciatura del rendiconto: pietra tombale sull’amministrazione Aiello

Vittoria, 12 guugno 2026 – La mancata approvazione del rendiconto nella seduta consiliare di ieri sera rappresenta una sonora sconfitta per l’amministrazione Aiello e segna, di fatto, la sua pietra tombale politica. Questa l’affermazione che viene dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Vittoria a margine della seduta di consiglio di ieri che ha bocciato il rendiconto.

“È una disfatta che affonda le radici in tre elementi ormai evidenti a tutti: i numeri che questa maggioranza non ha quasi mai avuto, la sfiducia crescente di tanti ex componenti della stessa coalizione e un modo di amministrare completamente scollegato dalle esigenze reali della città e con numeri che raccontano un fallimento”, dicono i consiglieri Vinciguerra, Cannata, Dieli, Pugliarello, Scuderi e Zorzi.

“Il nostro gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha più volte sollevato in aula rilievi precisi e puntuali. Come quelli di un contenzioso complessivo mai definito con chiarezza, che grava come un’incognita sui conti dell’ente. Da qui la necessità di istituire una commissione d’indagine per fare luce sulla reale situazione finanziaria del Comune- Siamo di fronte a un’amministrazione che ha fatto dello spreco la sua cifra distintiva e che adesso non riesce a dare un minimo di stabilità e programmazione alla città. La seduta di ieri è la certificazione plastica che l’esperienza Aiello è giunta al capolinea. Non si può più andare avanti così. Chiediamo che si torni alle urne e che si restituisca la parola ai cittadini, unico modo per liberare Vittoria da questa cappa che da troppo tempo soffoca la nostra città “, concludono i consiglieri di FDI.

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