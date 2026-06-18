Licata unisce istituzioni e associazioni contro la violenza di genere: sottoscritto il Protocollo d’Intesa

Licata, 18 giugno 2026 – Si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune di Licata la cerimonia di sottoscrizione del Protocollo d’Intesa finalizzato alla costituzione di una rete territoriale permanente per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. L’iniziativa, promossa dalla rete Zero Molestie SINALP Sicilia, dall’Osservatorio Permanente Antiviolenza (O.P.A.), dal Comune di Licata e dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Licata, si è inserita nell’ambito delle attività di sensibilizzazione sul tema “Stop al Femminicidio”, rappresentando un importante momento di confronto tra istituzioni, associazioni e professionisti impegnati nella tutela dei diritti delle donne e nella promozione della cultura del rispetto. Ad aprire e moderare l’incontro è stata la delegata della rete regionale, Maria Rita Bonetta, promotrice dell’iniziativa, che ha sottolineato l’importanza di creare sinergie concrete tra i diversi attori del territorio per affrontare in modo efficace un fenomeno tanto complesso quanto diffuso. A portare i saluti istituzionali sono stati il Sindaco di Licata, Angelo Balsamo, il Presidente del Consiglio Comunale, Anna Triglia, e l’Assessore alle Pari Opportunità, Gloria Pisciotta. Nel corso dei loro interventi hanno ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere azioni e progettualità finalizzate alla prevenzione della violenza di genere e alla diffusione di una cultura fondata sulla parità, sul rispetto reciproco e sull’inclusione. Nel corso dell’evento è stato presentato il progetto della rete Zero Molestie SINALP Sicilia dal presidente Andrea Monteleone, affiancato dalla responsabile regionale Natasha Pisana. I relatori hanno evidenziato la necessità di dotarsi di strumenti operativi condivisi e di un coordinamento stabile tra le realtà associative e istituzionali del territorio, affinché la prevenzione della violenza non resti confinata a iniziative episodiche, ma si traduca in un’azione continua e strutturata. Significativi anche gli interventi dell’avvocato Gloria Incorvaia, rappresentante dell’Osservatorio Permanente Antiviolenza (O.P.A.), che ha posto l’attenzione sull’importanza di garantire alle vittime percorsi di tutela tempestivi, efficaci e accessibili, e di Gabriella Soraci, presidente della FIDAPA BPW Italy – Sezione di Licata, che ha evidenziato il ruolo fondamentale delle associazioni nella sensibilizzazione delle nuove generazioni e nella promozione delle pari opportunità. Momento centrale della manifestazione è stata la firma ufficiale del Protocollo d’Intesa, attraverso il quale i soggetti aderenti hanno assunto l’impegno di collaborare in maniera stabile nella realizzazione di attività di prevenzione, formazione, informazione e sostegno alle vittime di violenza. Nel corso degli interventi è stato unanimemente ribadito come la violenza di genere rappresenti un fenomeno strutturale che richiede una risposta coordinata, continuativa e condivisa da parte dell’intera comunità. Da qui la volontà di costruire una rete territoriale permanente capace di mettere in sinergia istituzioni, associazioni, operatori sociali, professionisti e mondo della scuola. L’incontro si è concluso con un forte messaggio di unità e responsabilità collettiva, sintetizzato nell’impegno assunto dai sottoscrittori del Protocollo:

“Uniamo le nostre voci, le nostre competenze e le nostre istituzioni in un’alleanza permanente per costruire un territorio sicuro, fondato sulla cultura del rispetto, sulla prevenzione tempestiva e sul contrasto fermo a ogni forma di violenza di genere.”

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