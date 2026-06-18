  • 18 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 18 Giugno 2026 -
Violenza sulle donne

Licata unisce istituzioni e associazioni contro la violenza di genere: sottoscritto il Protocollo d’Intesa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Licata, 18 giugno 2026 – Si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune di Licata la cerimonia di sottoscrizione del Protocollo d’Intesa finalizzato alla costituzione di una rete territoriale permanente per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. L’iniziativa, promossa dalla rete Zero Molestie SINALP Sicilia, dall’Osservatorio Permanente Antiviolenza (O.P.A.), dal Comune di Licata e dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Licata, si è inserita nell’ambito delle attività di sensibilizzazione sul tema “Stop al Femminicidio”, rappresentando un importante momento di confronto tra istituzioni, associazioni e professionisti impegnati nella tutela dei diritti delle donne e nella promozione della cultura del rispetto. Ad aprire e moderare l’incontro è stata la delegata della rete regionale, Maria Rita Bonetta, promotrice dell’iniziativa, che ha sottolineato l’importanza di creare sinergie concrete tra i diversi attori del territorio per affrontare in modo efficace un fenomeno tanto complesso quanto diffuso. A portare i saluti istituzionali sono stati il Sindaco di Licata, Angelo Balsamo, il Presidente del Consiglio Comunale, Anna Triglia, e l’Assessore alle Pari Opportunità, Gloria Pisciotta. Nel corso dei loro interventi hanno ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere azioni e progettualità finalizzate alla prevenzione della violenza di genere e alla diffusione di una cultura fondata sulla parità, sul rispetto reciproco e sull’inclusione. Nel corso dell’evento è stato presentato il progetto della rete Zero Molestie SINALP Sicilia dal presidente Andrea Monteleone, affiancato dalla responsabile regionale Natasha Pisana. I relatori hanno evidenziato la necessità di dotarsi di strumenti operativi condivisi e di un coordinamento stabile tra le realtà associative e istituzionali del territorio, affinché la prevenzione della violenza non resti confinata a iniziative episodiche, ma si traduca in un’azione continua e strutturata. Significativi anche gli interventi dell’avvocato Gloria Incorvaia, rappresentante dell’Osservatorio Permanente Antiviolenza (O.P.A.), che ha posto l’attenzione sull’importanza di garantire alle vittime percorsi di tutela tempestivi, efficaci e accessibili, e di Gabriella Soraci, presidente della FIDAPA BPW Italy – Sezione di Licata, che ha evidenziato il ruolo fondamentale delle associazioni nella sensibilizzazione delle nuove generazioni e nella promozione delle pari opportunità. Momento centrale della manifestazione è stata la firma ufficiale del Protocollo d’Intesa, attraverso il quale i soggetti aderenti hanno assunto l’impegno di collaborare in maniera stabile nella realizzazione di attività di prevenzione, formazione, informazione e sostegno alle vittime di violenza. Nel corso degli interventi è stato unanimemente ribadito come la violenza di genere rappresenti un fenomeno strutturale che richiede una risposta coordinata, continuativa e condivisa da parte dell’intera comunità. Da qui la volontà di costruire una rete territoriale permanente capace di mettere in sinergia istituzioni, associazioni, operatori sociali, professionisti e mondo della scuola. L’incontro si è concluso con un forte messaggio di unità e responsabilità collettiva, sintetizzato nell’impegno assunto dai sottoscrittori del Protocollo:
“Uniamo le nostre voci, le nostre competenze e le nostre istituzioni in un’alleanza permanente per costruire un territorio sicuro, fondato sulla cultura del rispetto, sulla prevenzione tempestiva e sul contrasto fermo a ogni forma di violenza di genere.”

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube