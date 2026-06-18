Chiaramonte Gulfi. Weekend di festa: Carrugghiu Fest 2026 e Festa della Musica animeranno il centro storico

Chiaramonte Gulfi, 18 giugno 2026 – Il centro storico e il quartiere San Giovanni si preparano a un fine settimana intenso. Sabato 20 e domenica 21 giugno Chiaramonte Gulfi accenderà i riflettori su gusto, musica e partecipazione con due appuntamenti che confermano la vitalità della comunità.

Il cuore della città si riempirà di profumi, colori e attività per tutte le età grazie al Carrugghiu Fest 2026. Quest’anno l’evento ospita anche l’area food di “La Sicilia che piace”, percorso dedicato ai sapori autentici del territorio. Protagonisti il panino con la salsiccia, il vino e l’olio chiaramontano, insieme alle specialità di Buccheri, Monterosso Almo e Giarratana. Un viaggio gastronomico nell’identità dell’Ibleide.

Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli con la Ludoteca Little Big: animazione, giochi, balli e una sorpresa finale per le famiglie. La sera proseguirà tra food & drink, mercatini, musica live e dj set con Sandro Leggio e Giuliana Cascone, in un’atmosfera che coinvolgerà residenti e visitatori.

Le vie del centro storico diventeranno un palcoscenico diffuso per la Festa della Musica. Hanno aderito circa quindici tra gruppi, cantanti, dj e scuole di danza. Tra i nomi: Flaminia Occhipinti, Monia Viola protagonista di The Voice Kids 2024, The Golden Ears, Noro’s Band, Biscuits of Machine, JulianX DJ, il Centro danza Relevé e il coro Mariele Ventre di Ragusa. Performance distribuite lungo strade e piazze per celebrare la musica come linguaggio universale.

Il sindaco Mario Cutello parla di “ un segnale concreto della vivacità culturale e sociale di Chiaramonte. Carrugghiu Fest e Festa della Musica uniscono tradizione, gusto, creatività e partecipazione. La città risponde con entusiasmo e conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta: creare occasioni di incontro e valorizzare le nostre eccellenze”. L’assessore al Turismo e Spettacoli Giancarlo Catania sottolinea il lavoro di rete: “Abbiamo dato spazio a chi vive Chiaramonte ogni giorno, dalle associazioni ai musicisti, dagli operatori ai volontari. È un fine settimana che racconta una città viva, accogliente e capace di fare rete”. Il Comune invita cittadini e visitatori a partecipare, in un clima di festa che abbraccia tutte le generazioni e conferma Chiaramonte Gulfi tra i centri più dinamici del panorama ibleo.

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