Il Frigintini Calcio: Michele Giannone è il nuovo presidente, assegnate anche le nuove cariche dirigenziali

Modica, 17 giugno 2026 – Inizia ufficialmente il nuovo cammino del Frigintini Calcio, che si prepara ad affrontare con rinnovato entusiasmo il prossimo campionato di Promozione.

Dopo le formali dimissioni del presidente Nuccio Gugliotta, del suo vice Francesco Pulino e del direttore sportivo Sergio Cappello, infatti, la società rossoblu ha immediatamente voltato pagina e dopo il suo assestamento societario potrà guardare al futuro con maggiore serenità.

Nelle scorse ore, Michele Giannone è stato eletto presidente della formazione modicana e avrà il compito di tracciare le linee guida dell’immediato futuro dei rossoblu della frazione modicana.

Insieme alla carica presidenziale, sono state assegnate anche le altre cariche dirigenziali.

Il vice di Michele Giannone, sarà Antonio Baglieri, mentre Salvatore Colombo, che nell’ultima parte della stagione scorsa ha assunto la carica pro tempore di presidente del sodalizio, sarà il nuovo direttore generale. Aurelio Modica, invece, sarà il segretario e tesoriere, mentre Antonino Spadaro, Corrado Zocco, Antonino Giurdanella, Giuseppe Barone, Alessandro Macauda e Salvatore Di Gregorio saranno i nuovi consiglieri. Maurizio Cicciarella sarà il dirigente accompagnatore e Stefano Di Rosa, invece, sarà il nuovo responsabile dell’area tecnica dei rossoblu.

“Affronterò questa mia nuova esperienza – spiega Michele Giannone – con lo spirito di chi si approccia per la prima volta a una simile esperienza, tenendo conto, che anche l’anno scorso da dirigente ero un novizio. Così come molti ragazzi erano al debutto in campo, io ero al debutto nell’ambito del calcio dilettantistico, ma questa esperienza da un lato mi ha permesso di non viverlo con i toni accesi che spesso ho riscontrato in altri contesti, dall’altro mi ha permesso di approcciarmi in maniera naif a questo tipo di calcio, quindi con tranquillità e serenità aiutandomi così a vedere questo calcio in maniera diversa. Ora l’esperienza da dirigente la trasliamo in un ruolo più istituzionale, ma mantenendo sempre lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di fare. Quello che è avvenuto in seno alla dirigenza rossoblu – continua – è stato semplicemente un passaggio di consegne come avviene anche in altri contesti e come accade quando alcuni dirigenti decidono di farsi da parte. Abbiamo approfittato allo stesso tempo di ampliare il quadro dirigenziale creando un mix fra esperienza e legame con la realtà frigintinese e forze nuove che hanno voglia di mettersi in gioco. Ora – conclude Michele Giannone – iniziamo a programmare la prossima stagione partendo dalla riconferma in panchina di Ciccio Di Rosa, che nonostante le diverse proposte ricevute sarà ancora il capo “banda”. Ciccio ha dimostrato soprattutto nel finale di stagione, che quando c’è sintonia tra tutti, può allenare in tranquillità, e sottolineo che a lui piace allenare. Il nostro obiettivo sarà quello di preservare la categoria, magari senza troppi patemi per poi cercare di toglierci belle soddisfazioni e giocare spensierati il finale di stagione, che poi è la cosa che i ragazzi hanno sempre fatto anche quando il risultato era determinante”.

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