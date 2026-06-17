  • 17 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 17 Giugno 2026 -
Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Pozzallo

Morì il pozzallese Candiano sulla Statale 115: perito della Procura verificherà i tabulati del guidatore

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

GELA, 17 Giugno 2026 – La Procura di Gela ha disposto accertamenti tecnici per ricostruire lo schianto costato la vita a Giovanni Candiano, motociclista pozzallese di 34 anni morto il 31 maggio lungo la statale 115 sulla Licata-Gela.
Ieri mattina, martedì 16 giugno, il pubblico ministero Federico Cozzi ha formalizzato l’incarico a un consulente tecnico che dovrà accertare se l’indagato, al momento dell’impatto, stesse utilizzando il telefono per chiamare, inviare messaggi o altro. Il 2 luglio, invece, sarà conferito l’incarico per la ricostruzione della dinamica.
L’automobilista indagato, residente a Licata, è assistito dall’avvocato Santo Lucia. La moto si è schiantata contro l’auto durante un’uscita con gli altri membri del T-Max Club Pozzallo. Candiano, che a luglio avrebbe compiuto 35 anni, era molto conosciuto a Pozzallo, città in cui era nato. Lascia la moglie Luisa e una bimba nata pochi mesi fa.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube