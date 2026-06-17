Tutela delle coste e turismo. Assenza: “Nel ragusano 500 mila euro per le spiagge sicure e inclusive”

Palermo, 17 giugno 2026 – “La Regione Siciliana torna a investire con forza e visione sul mare e sul nostro territorio. Voglio esprimere un plauso e un ringraziamento sincero all’assessore al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, per aver firmato un piano straordinario che segna una vera e propria svolta storica per le nostre coste”. Lo dichiara l’on. Giorgio Assenza, commentando il recente provvedimento regionale in materia di tutela e valorizzazione dei litorali.

“Per la prima volta – prosegue l’on. Assenza – il Governo Regionale mette in campo un investimento così massiccio, pari a quasi 5 milioni di euro, con un obiettivo chiaro: rendere le spiagge libere della nostra Isola più inclusive, sicure, pulite e dotate di servizi moderni. È un segnale di grande attenzione non solo all’ambiente, ma anche a un turismo accessibile e di qualità”.

Una ricaduta fondamentale del provvedimento riguarderà in modo diretto la provincia iblea. L’esponente politico sottolinea infatti l’impatto dei fondi sul territorio: “In provincia di Ragusa ben 8 Comuni hanno beneficiato di queste risorse per un totale di quasi 500.000 euro. Si tratta di un traguardo eccezionale che copre, di fatto, l’intera fascia costiera del nostro territorio:

Acate, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

“Con oltre l’80% delle nostre acque di balneazione già classificate come ‘eccellenti’ dai parametri europei – conclude l’on. Assenza – la Sicilia e la provincia di Ragusa si preparano a fare un ulteriore, decisivo salto di qualità nell’offerta turistica e nella tutela paesaggistica. Rinnovo i miei complimenti all’Assessore Savarino per l’impegno profuso e a tutte le amministrazioni locali coinvolte per lo straordinario lavoro di squadra”.

Salva