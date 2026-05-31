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Comiso, revocata la detenzione domiciliare: 52enne torna in carcere per minacce aggravate

Il provvedimento della Polizia di Stato ha colpito un cittadino italiano che dovrà espiare una pena residua di oltre un anno
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COMISO, 31 Maggio 2026 – Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso ha eseguito un secondo provvedimento restrittivo, questa volta legato alla revoca di una misura alternativa alla cella.

Il destinatario del provvedimento è un cittadino italiano di 52 anni. L’uomo si trovava già ristretto in regime di detenzione domiciliare, ma il beneficio è stato revocato a seguito del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

La condanna a carico del 52enne scaturisce dal reato di minacce aggravate reiterate nel tempo.

A causa della decadenza della misura domiciliare, l’uomo è stato prelevato dai poliziotti e trasferito presso una struttura carceraria.

Il cinquantaduenne è stato associato all’istituto penitenziario di Ragusa, dove dovrà espiare il residuo di pena quantificato in 1 anno, 3 mesi e 28 giorni di reclusione.

 

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