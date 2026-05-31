Comiso, revocata la detenzione domiciliare: 52enne torna in carcere per minacce aggravate

Il provvedimento della Polizia di Stato ha colpito un cittadino italiano che dovrà espiare una pena residua di oltre un anno

Saro Cannizzaro

Il cinquantaduenne è stato associato all’istituto penitenziario di Ragusa, dove dovrà espiare il residuo di pena quantificato in 1 anno, 3 mesi e 28 giorni di reclusione.

A causa della decadenza della misura domiciliare, l’uomo è stato prelevato dai poliziotti e trasferito presso una struttura carceraria.

Il destinatario del provvedimento è un cittadino italiano di 52 anni. L’uomo si trovava già ristretto in regime di detenzione domiciliare, ma il beneficio è stato revocato a seguito del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

COMISO, 31 Maggio 2026 – Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso ha eseguito un secondo provvedimento restrittivo, questa volta legato alla revoca di una misura alternativa alla cella.

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