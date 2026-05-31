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Comiso, ordine di carcerazione per rapina ed estorsione: 66enne finisce in manette

L'operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza. L'uomo deve scontare una pena di quattro anni per reati commessi a Vittoria nel 2014
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COMISO, 31 Maggio 2026 – Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo definitivo, emesso dall’Autorità giudiziaria nei confronti di un uomo di 66 anni.

L’ordine di carcerazione è stato disposto dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo. Il destinatario del provvedimento è stato condannato in via definitiva per i reati di rapina ed estorsione in concorso, episodi criminali che risalgono al 2014 e che erano stati commessi nel territorio del comune di Vittoria.

Dopo le formalità di rito e i controlli fotodattiloscopici eseguiti presso gli uffici del Commissariato casmeneo, l’uomo è stato preso in custodia dai poliziotti.

Il 66enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa, dove dovrà espiare una pena residua di quattro anni di reclusione.

Quello eseguito a Comiso si inserisce nel quadro di due distinti provvedimenti restrittivi messi a segno dalla Polizia di Stato in ambito provinciale, volti a dare esecuzione alle sentenze passate in giudicato disposte dall’Autorità giudiziaria.

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