Modica, Forza Italia e il Sindaco Monisteri avviano la verifica di metà mandato: “Più slancio e concretezza per la città”

MODICA, 04 Giugno 2026 – Giro di boa per l’amministrazione comunale di Modica. La Segreteria cittadina di Forza Italia e il Sindaco Maria Monisteri hanno annunciato ufficialmente l’avvio di una verifica politica e amministrativa. L’obiettivo dichiarato è fare il punto sul lavoro svolto finora e, soprattutto, imprimere un nuovo slancio, iniettare nuove risorse e definire una programmazione più incisiva per la seconda parte del mandato elettorale. Dal partito di maggioranza arriva la rassicurazione che non si tratta di un rimpasto di facciata o di giochi di palazzo: “Questa verifica non nasce da logiche di tattica, ma da una scelta di responsabilità e trasparenza”, spiegano i vertici azzurri. L’intento è consolidare i risultati, individuare criticità e aggiornare l’agenda amministrativa sulle emergenze reali dei cittadini e del tessuto produttivo. Il percorso si svilupperà nei prossimi giorni attraverso un confronto politico-organizzativo serrato. Saranno coinvolti gli amministratori, i gruppi consiliari e tutte le forze civiche che sostengono il progetto di governo. I punti cardine sul tavolo saranno: bilancio consuntivo con un’analisi puntuale delle attività e degli interventi già avviati; cronoprogramma con definizione di obiettivi chiari e misurabili per la seconda parte del mandato; risorse e spesa con l’ individuazione dei fondi necessari e delle priorità economiche; metodo di lavoro con rafforzamento del coordinamento politico-amministrativo e maggiore ascolto del territorio. L’iniziativa di Modica si inserisce in una strategia più ampia e gode del pieno appoggio dei vertici del partito. L’operazione è, infatti, coerente con le direttive del Commissario regionale di Forza Italia, l’On. Nino Minardo, che ha ribadito la necessità di costruire nei territori un centrodestra compatto, credibile e capace di governare con stabilità. Anche il segretario provinciale, Giancarlo Cugnata, ha rimarcato l’importanza del percorso modicano, auspicando che possa diventare un vero e proprio “modello” politico da esportare nel resto della provincia di Ragusa.

La verifica sarà l’occasione per rilanciare un patto programmatico basato su precise priorità per il territorio: Servizi essenziali efficienti, manutenzione e decoro urbano, sicurezza, legalità e politiche sociali di sostegno, sostegno alle imprese, al commercio e valorizzazione turistico-culturale, intercettazione di fondi europei e regionali per le opere pubbliche, attenzione bilanciata tra il centro storico e le periferie. Nei prossimi giorni verranno comunicati i tempi e le modalità operative del confronto. Il traguardo, comunque, resta chiaro e condiviso: presentarsi alla seconda metà del mandato con una squadra più determinata e un’agenda ambiziosa, nell’esclusivo interesse di Modica e dei suoi cittadini.

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