Mancata nomina RSPP a Modica, Nigro a Forza Italia: “I documenti smentiscono le loro accuse. Atti alla mano, l’Ente è rimasto scoperto”

MODICA, 05 Giugno 2026 – Ecco una proposta di articolo basata sul testo fornito, strutturata con un taglio giornalistico chiaro, incisivo e senza schemi rigidi o titoletti interni, pronta per la pubblicazione:

Mancata nomina RSPP a Modica, Nigro replica a Forza Italia: “I documenti smentiscono le loro accuse. Atti alla mano, l’Ente è rimasto scoperto”

Non si placa la polemica politica a Modica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro comunali. Il consigliere della lista “Siamo Modica”, Paolo Nigro, risponde con fermezza alla nota stampa dei consiglieri comunali di Forza Italia, rispedendo al mittente le accuse di superficialità e sollevando interrogativi sulla reale consapevolezza della maggioranza riguardo alla gestione amministrativa dell’Ente. Secondo Nigro, i continui richiami all’ordine dei forzisti nei confronti della Sindaca Maria Monisteri Caschetto e della Giunta dimostrano come lo stesso partito di maggioranza venga tenuto all’oscuro di aspetti cruciali della vita cittadina, sfociando in quello che definisce un maldestro tentativo di screditare il suo ruolo ispettivo.

Nigro rivendica la natura costruttiva del suo mandato d’opposizione, volto ad aiutare l’amministrazione a correggere il tiro, e sottolinea come, prima di sollevare il caso, abbia meticolosamente consultato l’albo pretorio online, la sezione amministrazione trasparente e gli uffici preposti, sentendo anche i soggetti coinvolti. Documenti alla mano, il consigliere smonta la tesi di Forza Italia, che aveva parlato di un incarico triennale al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con decorrenza dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2027.

La Determina Sindacale n. 746 del 28 aprile 2025, insieme al relativo atto gestionale del Dirigente ad interim del IV Settore, smentisce categoricamente la versione della maggioranza. L’atto parla infatti in modo esplicito di un incarico di durata annuale, limitato alla sola annualità 2025, come confermato anche dalla successiva determina di liquidazione n. 2517 del 24 dicembre 2025. Nigro si chiede provocatoriamente quali atti leggano i consiglieri azzurri e se non stiano firmando note stampa senza verificare i provvedimenti del proprio impianto amministrativo.

L’aspetto più grave evidenziato dal consigliere di opposizione riguarda il “vuoto” normativo che ne consegue. Essendo la nomina per il 2025 stata firmata soltanto il 28 aprile di quell’anno, il Comune di Modica sarebbe rimasto privo di questa figura cruciale per i primi quattro mesi dell’anno, in aperta violazione del D. Lgs. 81/2008. Un ritardo che gli stessi uffici comunali hanno implicitamente definito emergenziale negli atti, qualificando la spesa come obbligatoria per evitare danni gravi e certi all’Ente dovuti alla mancanza della sorveglianza sanitaria dei dipendenti.

Nigro conclude il suo intervento chiedendo ufficialmente alla Sindaca Maria Monisteri Caschetto di fare chiarezza e di dimostrare, con atti reali e concreti, chi sia il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione attualmente in carica per l’anno 2026. Una richiesta che, ribadisce l’esponente di “Siamo Modica”, non nasce da una vena polemica, ma dal puro desiderio di quella trasparenza amministrativa più volte sbandierata da chi guida la città.

Salva