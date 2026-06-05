Monterosso Almo. L’ AVIS organizza la “Marcialonga” per il 6 giugno

Monterosso Almo, 05 giugno 2026 – L’AVIS di Monterosso Almo organizza per sabato 6 giugno, la “Marcialonga”, una camminata non competitiva aperta a cittadini di tutte le età. L’obiettivo è promuovere la cultura della donazione e della socialità attraverso lo sport all’aria aperta.

Il ritrovo è fissato per le ore 16.30 presso la sede AVIS di Monterosso Almo. Il percorso, lungo circa 4,3 km, toccherà Sant’Antonio u viecchiu, la strada comunale Carcarella, la strada comunale Acquacalda, via Padre Pio, via Berlinguer, per concludersi a Villa D’Iapico con un ristoro finale per tutti i partecipanti. La quota è di 5 euro e comprende il cappellino dell’evento. I minori di 6 anni non pagano. Per informazioni e iscrizioni sono disponibili i numeri 3917359254, 0932977458, 3665033298, 3397325706. La Marcialonga si inserisce tra le iniziative di AVIS Monterosso volte a coinvolgere la comunità in momenti di sensibilizzazione sul valore del dono.

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